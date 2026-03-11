De ce revine „Starea Nației” la TVR. Dragoș Pătraru: „Ideea de televiziune publică e un fel de echipă națională”

Jurnalistul Dragoș Pătraru a explicat, într-un interviu la Studio Paginademedia.ro, de ce emisiunea „Starea Nației” revine pe TVR, spunând că a refuzat alte televiziuni și că echipa sa a propus difuzarea gratuită a unei ediții a programului.

„Ideea de televiziune publică, pentru mine, e un fel de echipă naţională. Am refuzat alte televiziuni. Am vrut să le dăm la TVR o ediţie complet gratuită”, a spus Pătraru.

El a explicat că inițiativa a pornit inițial dintr-o declarație făcută în timpul unei transmisiuni live, după care a trimis o scrisoare către TVR în care a propus mai multe formate.

„Inițial n-am trimis o scrisoare. Am zis eu pe live că aș vrea să difuzez pe TVR. După ce am văzut treaba cu Recorder (TVR a difuzat gratuit un produs jurnalistic recent: filmul Recorder „Justiție Capturată”, n.r.), am trimis și eu o scrisoare la TVR în care ne-am exprimat dorința de a difuza trei emisiuni: Podcastul Vocea Nației, idee ce a fost refuzată. Am mai propus Starea Sănătății, unde nu avem atâtea resurse, și am mai propus și Starea Nației, care să fie o ediție difuzată joia, odată pe săptămână. Au acceptat doar ideea Starea Nației”, a spus jurnalistul.

Potrivit informațiilor publicate de Pagina de Media, Comitetul director al TVR a aprobat „începerea negocierilor dintre SRTv și Asociația Starea Nației, în vederea încheierii unui contract”.

Pătraru a explicat că proiectele jurnalistice independente ajung uneori la un public limitat, deși abordează subiecte importante.

„Pe internet am constatat că doar atât este. O comunitate de 13 mii de oameni care cotizează. Sunt unele idei care sunt foarte calumea, dar nu ajung la un public foarte larg. Misiunea noastră este să ajutăm oamenii să ia decizii mai informate. Ne propunem să producem ştiri din perspectiva oamenilor, nu din perspectiva corporaţiilor. Ne uităm la problemă dinspre oameni”, a spus el.

Dragoș Pătraru a mai afirmat că presa ar trebui să revină la un model în care publicul susține direct conținutul jurnalistic.

„Cred cu tărie că trebuie să revenim la situaţia aia în care oamenii cotizau pentru conţinutul de presă. Informarea publicului trebuie să fie o relaţie între redacţie şi public, fără corporaţii, fără politică”, a mai spus jurnalistul.

Cariera lui Dragoș Pătraru a început în presa scrisă, la Ploiești, și s-a consolidat ulterior în televiziune. Jurnalistul, în vârstă de 49 de ani, a realizat emisiuni la Prahova TV, România TV, TVR, Prima TV și Digi24.

Despărțirea de TVR a lui Dragoș Pătraru a avut loc în 2018, când președinte-director general era Doina Gradea, propunerea PSD, votată apoi de Parlament. Pătraru a acuzat atunci eliminarea emisiunii din motive politice. Conducerea TVR de la acea vreme a negat.