De ce riscă liderul naționalist britanic Nigel Farage să lupte în alegeri doar cu Contele Tomberon. Legătura cu un cadou nedeclarat de milioane de lire sterline

Nigel Farage nu va avea parte de contracandidați serioși în alegerile parțiale la care va candida în viitorul apropiat, după ce mai toate partidele au decis să boicoteze scrutinul, scriu Reuters și The Economist.

Liderul partidului populist britanic Reform UK și-a anunțat miercuri demisia din Parlament, dar și intenția de a candida imediat la alegerile parțiale declanșate pentru același mandat în circumscripția sa electorală din Clacton, din sud-estul Angliei, o mișcare pe care toate celelalte partide au criticat-o ca pe o scamatorie electorală.

Farage, care face obiectul unei anchete parlamentare pentru o donație nedeclarată de milioane de lire primită de la un om de afaceri, este acuzat că vrea să distragă atenția de la problema finanțelor sale.

Majoritatea partidelor au semnalat prin urmare intenția de a nu propune un contracandidat la scrutinul parțial pentru circumscripția din Clacton, ceea ce l-ar putea lăsa pe Farage în fața unui singur rival: un candidat satiric perpetuu al alegerilor britanice cunoscut sub numele de Contele Tomberon, scrie Reuters.

Lupta cu sistemul

În anunțul demisiei, Farage a enumerat o serie lungă de plângeri la adresa „sistemului”, fiind nemulțumit printre altele de faptul că a fost „demonizat” pentru că a câștigat bani.

„Am decis că locuitorii din Clacton ar trebui să fie cei care să-mi judece acțiunile. Aceasta va fi un scrutin care va opune poporul împotriva sistemului”, a stabilit el.

Însă contextul crucial îl constituie o anchetă a comisarului parlamentar pentru standarde privind cele 5 milioane de lire sterline oferite lui Farage de un miliardar din domeniul criptomonedelor, Christopher Harborne, cu puțin timp înainte ca politicianul să devină deputat în 2024.

Donațiile politice trebuie înregistrate public, dar aceasta a fost ținută secretă până de curând. Liderul partidului Reform a insistat că a fost un cadou pur personal – „echivalentul unui câștig la loterie” – pe care îl va folosi pentru a-și plăti serviciile de securitate.

Anchetă parlamentară

Intenția sa de a organiza alegerile parțiale, au speculat mulți, este de a anticipa ancheta Camerei Comunelor, care, în cel mai rău scenariu, ar putea duce la expulzarea sa din Parlament dacă ar fi găsit vinovat de o încălcare gravă a regulilor, iar 10% dintre locuitorii din Clacton ar semna o „petiție de revocare” pentru a iniția alegeri parțiale.

Celălalt motiv, scrie The Economist, pare să fie intenția de a impulsiona partidul Reform.

De mai bine de un an, acesta a fost partidul cu cel mai mare scor în sondaje din Marea Britanie și a prosperat datorită publicității rezultate.

Însă sprijinul de care se bucură s-a diminuat în ultimele luni, fiind un pic acoperit de drama din Partidul Laburist, care a culminat cu anunțul demisiei lui Keir Starmer din funcția de prim-ministru și iminenta sosire a lui Andy Burnham la șefia guvernului.

Celelalte partide nu participă

În orice caz, Partidul Laburist, conservatorii, liberal-democrații de centru și partidul de extremă dreapta „Restore Britain” au declarat cu toții că nu vor prezenta candidați împotriva lui Farage.

Kemi Badenoch, lidera conservatorilor, a calificat alegerile ca fiind „alegeri parțiale false”. Partidul Laburist a afirmat că nu-l va ajuta pe domnul Farage să „schimbe subiectul” de la problemele sale financiare.

În orice caz, Partidul Reform ar avea șanse foarte mari să câștige în Clacton.

La ultimele alegeri generale, partidul a obținut acolo rezultate mai bune decât în orice altă circumscripție, iar popularitatea sa la nivel național a crescut semnificativ de atunci.

Cine este Contele Tomberon

În lupta cu Farage pentru mandatul de parlamentar va rămâne, foarte probabil, o garnitură foarte mică de candidați, remarcabil fiind un personaj satiric, care joacă rolul unui candidat de protest, sub numele Contele Tomberon.

Contele Tomberon, comediantul Jonathan Harvey, a candidat împotriva a trei prim-miniștri în ultimul deceniu, pentru a sărbători democrația, după cum chiar el a declarat.

„Voi fi un candidat al unității și mă angajez să construiesc cel puțin o locuință la preț accesibil”, a declarat Contele Tomberon, cunoscut anterior sub numele de Lord Buckethead (Lordul Găleată), pe X.

Candidatul, care poartă un costum argintiu cu o mantie asortată și un coș de gunoi argintiu pe post de cască, a făcut apel la locuitorii din Clacton să acorde „războinicului spațial intergalactic din cartier” cele 10 nominalizări necesare pentru a putea candida.

„Farsa” alegerilor

Pentru unii membri ai Partidului Laburist aflat la guvernare, ai Partidului Conservator din opoziție și ai altor partide, posibilitatea ca Contele Tomberon să fie singurul adversar al lui Farage rezumă ceea ce ei numesc absurditatea deciziei liderului Reform UK de a declanșa alegerile.

„Nigel Farage împotriva Contelui Tomberon ilustrează perfect farsa pe care o reprezintă alegerile parțiale din Clacton”, a declarat deputatul conservator Ben Obese-Jecty.

Pentru Reform UK, însă, decizia partidelor principale de a se sustrage alegerilor a dovedit că le este frică să-l înfrunte pe Farage.