De ce să alegi implanturile dentare la Dental Premier din București? 

Implanturile dentare moderne sunt o soluție sigură și durabilă de care se pot bucura pacienții care au dinți lipsă.

Medicina stomatologică s-a dezvoltat mult în ultimul timp. Descoperă în acest articol cum se lucrează într-o clinică stomatologică din București, precum este Dental Premier și care sunt soluțiile de care ai și tu nevoie.

De ce sunt implanturile dentare atât de căutate în București?

Când vine vorba despre implanturi dentare Bucuresti, ești sigur că este un dispozitiv din titan sau zirconiu care se va insera în osul maxilarului sau mandibulei. Acesta va ține locul rădăcinii naturale pe care o are un dinte. După ce se inserează în os, urmează să fie montată o coroană dentară care va reproduce aspectul și funcționalitatea dintelui. Implanturile moderne sunt recunoscute pentru stabilitatea și confortul pe care îl oferă pacientului în timpul masticației.

De ce este important să alegi o clinică dentară profesională?

Pentru a fi sigur că un implant dentar este realizat în siguranță și sunt folosite materiale și procese moderne, trebuie să cauți o clinică profesională. La Dental Premier, în zona ultracentrală a sectorului 2, chiar pe strada Maria Rosetti, se folosesc tehnologii digitale precise, cum ar fi ghidarea implanturilor cu Navident, prin care să se reducă semnificativ riscul de complicații. Timpul de vindecare poate să fie redus, datorită tehnologiei PRGF-Endoret, care este amintită pe site-ul clinicii.

De ce să alegi clinica Dental Premier din București pentru implantul tău dentar?

Iată care sunt motivele pentru care vei alege și tu Dental Premier, așa cum au făcut ceilalți pacienți mulțumiți:

Este Centru de Excelență Dentsply Sirona și are o numeroase certificări internaționale care o recomandă. Ce înseamnă acest lucru? Tehnici și tehnologii dentare avansate pe care le pot implementa în tratamente precise, medicii au acces la instruire internațională, confort îmbunătățit pentru pacienți.

Tratamente full-digital: CBCT, planificarea virtuală şi ghidarea digitală a implanturilor, arc facial digital pentru ocluzie corectă, scanare facială 3D şi amprentare digitală cu scanner intraoral, Smile Cloud şi Digital Smile Design, protetica dentară computerizată CEREC Cad/Cam etc.

Are peste 16 ani de experiență în implantologie. Medicii au tratat numeroase cazuri, de la simple la cele mai complexe, acumulând o experiență vastă.

Echipa pregătită și pasionată, s-a dezvoltat și internațional, pentru ca pacienții care se programează la Dental Premier să beneficieze de tratamente moderne, corecte și eficiente. Soluțiile propuse vor putea să redea funcția de masticație și vor asigura un aspect estetic natural.

Alt lucru care trebuie să fie luat în considerare, mai ales dacă ai nevoie de un implant, este că această clinică deține mai multe certificări de tip Expert Partner de la producătorii cu autoritate în această industrie. Acest lucru înseamnă că va pune la dispoziția pacienților mai multe tipuri de implant premium. De exemplu, este vorba despre Straumann, Nobel Biocare, Megagen, Bredent, Inno și alte opțiuni.

Ce spun pacienții care și-au făcut implanturi la Dental Premier în București?

Iată ce spune unul dintre pacienții care a trecut prin tratamentul cu implanturi la această clinică: „După experiența mea la clinica Dental Premier, îi pot recomanda tuturor celor care au nevoie de un dentist bun pentru implanturi dentare”, conform recenziei disponibile aici.

Întrebări frecvente despre implanturile dentare din București

Întrebarea 1: De ce implanturile dentare sunt considerate soluții stabile și durabile?

Răspuns 1: Acestea sunt realizate din materiale biocompatibile, care se vor integra rapid în osul natural și vor permite funcțiile pe care le îndeplinea dintele natural. Cu toate acestea, trebuie să respecți cu strictețe perioada de vindecare, în care nu poți mânca alimente tari.

Întrebare 2: Cum se desfășoară tratamentul cu implant dentar la Dental Premier în București?

Răspuns 2: Desigur că este nevoie de o consultație inițială în care se va analiza starea danturii şi a oaselor maxilare. Apoi se vor prezenta soluțiile care ar fi potrivite în cazul tău. Procedura va presupune unele investigaţii şi planuri digitale care explică exact cum se va insera implantul. Urmează ca implantul să se monteze, iar coroana dentară să fie și ea realizată. Precizia este garantată datorită aparaturii full-digital (ghidare, amprentare etc.) și experienței vaste a cadrelor medicale.

Mini rezumat

Implantul este o procedură necesară pacienților care au unul sau mai mulți dinți lipsă. Este nevoie de servicii realizate la clinici stomatologice profesionale, așa cum este Dental Premier, pentru a te bucura de funcționalitate, durabilitate și estetică. Pe site poți descoperi întreaga listă de avantaje și motive pentru care merită să alegi și tu această clinică din Bucureşti.

Descoperă mai multe despre serviciile și personalul acestei clinici și decide dacă te vei programa la Dental Premier din Sectorul 2.

Articol susținut de Dental Premier