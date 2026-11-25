Când alegi o activitate extrașcolară, vrei să știi ce îi aduce copilului tău: ce informații descoperă, ce deprinderi capătă și la ce îi vor folosi în viață. În cazul programării, răspunsul poate fi greu de aflat din prezentările cursurilor, mai ales pentru un părinte care nu cunoaște domeniul.

Dincolo de limbaje și termeni tehnici, încă de la primele lecții copilul primește o provocare concretă: să construiască ceva care funcționează. Poate fi un joc simplu, o animație sau un traseu pe care trebuie să îl parcurgă un personaj.

Ca să ajungă la rezultat, are de luat decizii, de încercat soluții și de înțeles de ce unele dintre ele dau greș. Aici se află o parte importantă din valoarea acestor cursuri, inclusiv pentru copiii care nu vor alege o profesie în IT.

Pentru a afla ce învață copiii la cursuri de programare și la ce îi ajută, am stat de vorbă cu Tudor Dumitrescu, inginer software și fondatorul Academiei Programatorilor, și cu Cosmina Popescu, trainer la Academia IT Junior și profesor de informatică.

La ce vârstă poate învăța copilul programare

Cursurile de programare sunt potrivite pentru copiii care au curiozități legate de tehnologie.

„Copilul care întreabă «cum funcționează jocul ăsta?» e deja pe jumătate pregătit pentru un astfel de curs”, spune Tudor Dumitrescu.

Vârsta nu este neaparat relevantă. Ceea ce contează este dacă cel mic poate sau nu să citească și dacă are răbdarea necesară de a învăța din greșeli.

„E important să poată citi fluent propoziții scurte, pentru că instrucțiunile și mesajele trebuie înțelese fără ajutor. De asemenea, trebuie să poată urmări o rețetă sau un set de reguli, cum ar fi «mergi două pătrățele, apoi te întorci la dreapta»”.

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