De ce se ceartă Zelenski și Klitschko? Punctul nevralgic din capitala ucraineană care a scos la iveală un vechi conflict

Un generator de energie electrică în fața unui restaurant, în timpul unei pene de curent în centrul orașului Kiev, pe 18 ianuarie 2026, pe fondul invaziei ruse din Ucraina și al atacurilor asupra infrastructurii energetice, în plină iarnă. FOTO: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia

Capitala Ucrainei, Kievul, cu o populație de peste 3 milioane de locuitori, a fost rareori pregătită pentru iarnă.

Trotuarele înghețate, conductele sparte și colapsul infrastructurii de-a lungul întregului an au fost o caracteristică-cheie a orașului sub conducerea primarului Vitali Klitschko. Acum, în urma unui nou masiv atac aerian efectuat de forțele ruse, pe 9 ianuarie, Kievul a fost împins către criză umanitară, locuitorii fiind lăsați fără încălzire, apă caldă și electricitate, în cea mai rece iarnă din ultimii ani, a scris marți The Kyiv Independent.

Președintele Volodimir Zelenski nu a ezitat să vorbească deschis despre cei pe care îi consideră responsabili. Zelenski a calificat situația din Kiev ca fiind „deosebit de dificilă”, a criticat autoritățile locale și a comparat gradul de pregătire al capitalei cu cel al altor orașe – precum Harkov, puternic bombardat – afirmând că acestea par mai bine echipate ca să facă față consecințelor atacurilor rusești.

„Din păcate, Kievul a făcut mult mai puțin – s-a făcut mult prea puțin în capitală. Și chiar și în ultimele zile, nu am văzut eforturi suficiente – toate acestea trebuie corectate urgent”, a afirmat Zelenski miercurea trecută, pe 14 ianuarie.

Klitschko a ripostat, catalogând acuzațiile ca fiind „nefondate” și politizate. El a spus, de asemenea, că guvernul nu a coordonat nicio reacție comună în fața crizei.

„Se uitau toți unul la altul”, gata să paseze vina

Experții care au stat de vorbă cu publicația de la Kiev au spus că, deși capitala a fost prost administrată în ansamblu, responsabilitatea pentru criza actuală revine atât autorităților centrale, cât și celor locale.

„Orașul nu a fost pregătit”, a declarat Victoria Voitsitska, membră a consiliului de supraveghere al think tank-ului „We Build Ukraine”. „Se puteau face multe lucruri. Dar se pare că toți se uitau unul la altul, gata să dea vina pe cealaltă parte pentru problemele prin care trec oamenii obișnuiți în acest moment”, a adăugat ea.

Izbucnirea lui Zelenski era de așteptat. Președintele ucrainean și primarul Kievului se află într-un conflict politic deschis, încă din 2019.

Observatorii consideră că această dispută este o luptă pentru putere, pentru controlul asupra capitalei Ucrainei și a finanțelor sale, indicând de asemenea ambițiile prezidențiale ale lui Klitschko.

Pârghia lui Zelenski asupra orașului provine din statutul unic al Kievului, atât ca oraș, cât și ca regiune. Primarul este ales și, din punct de vedere istoric, este numit de președinte pentru a conduce Administrația Orașului Kiev.

În timp ce Klitschko deține ambele funcții, pe timpul războiului, totuși, Zelenski l-a numit pe Timur Tkachenko să conducă Administrația Militară a Kievului. Împărțirea neclară a puterilor între cei doi subminează guvernarea eficientă a orașului. Klitschko l-a acuzat pe Tkachenko că încearcă să preia puterile primarului.

Disputa dintre Klitschko și Zelenski se desfășoară în contextul în care Kievul se confruntă cu o situație gravă în mijlocul iernii.

Zelenski a susținut că leadership-ul Kievului a „pierdut timp prețios” și a însărcinat guvernul să se ocupe de rezolvarea consecințelor crizei energetice din capitală și de remedierea situației.

De când Rusia a început campania ei consecventă împotriva infrastructurii energetice a Ucrainei, în 2022, apărarea rețelei energetice a țării a devenit o prioritate, autoritățile raportând construirea de structuri de protecție pentru facilitățile energetice.

„Având în vedere faptul că suntem o țară în război, cred că, în primul rând, era treaba guvernului central să-și asume întreaga responsabilitate în privința pregătirii țării pentru ce este mai rău”, a declarat Voitsitska.

„Deja de câțiva ani ne aflăm în stare de urgență în sectorul energetic, așa că ar fi trebuit să schimbăm de mult timp status quo-ul privind modul de gestionare a acestei situații”, a adăugat ea.

Cel mai mare buget local, cheltuit inclusiv pentru renovarea parcurilor

Potrivit lui Oleksii Kuleba, viceprim-ministru și ministru al dezvoltării comunității și teritoriilor, autoritățile din Kiev nu au reușit să implementeze în mod corespunzător un sistem de alimentare cu energie de rezervă, infrastructura critică nu dispune de surse de energie de rezervă și nu a existat o comunicare publică cu locuitorii cu privire la ce trebuie făcut în cazul întreruperilor de curent electric.

În luna mai, Kuleba a preluat conducerea grupului de lucru care pregătește țara pentru sezonul de iarnă, coordonând acțiunile autorităților centrale și locale. El conduce, de asemenea, grupul de lucru dedicat protejării infrastructurii energetice.

Kievul are cel mai mare buget local dintre orașele ucrainene, chiar cu un excedent. Voitsitska susține că guvernul ar fi putut revizui cheltuielile locale, ceea ce ar fi contribuit la o mai bună prioritizare a cheltuielilor. Cu toate acestea, în ciuda excedentului, Klitschko „a cheltuit fondurile în mod iresponsabil”, inclusiv pentru renovarea parcurilor, a spus ea.

Autoritățile locale se pot confrunta în continuare cu obstacole birocratice, fiind necesară aprobarea din partea guvernului central pentru a putea lua anumite decizii. Dar tensiunile dintre Zelenski și Klitschko par să perturbe în mod vizibil comunicarea între centru și administrația locală.

„Este păcat că, în loc să-l sprijinim (pe primar), ne distrugem reciproc”, a declarat un consilier al lui Klitschko pentru publicația de la Kiev, sub preotecția anonimatului.

Voitsitska sugerează că Klitschko ar fi trebuit să abordeze mai devreme, cu guvernul central, chestiunile legate de criza energetică a orașului și problemele cu care edilul se confruntă. Primarul Kievului a afirmat că nu a avut nicio întâlnire personală cu Zelenski de la începutul invaziei ruse.

„Întrebarea este…”

În ultimii patru ani, orașul a primit, de asemenea, asistență substanțială din partea donatorilor externi. Olena Pavlenko, președintă și cofondatoare a think tank-ului ucrainean „DiXi Group”, spune că multe proiecte internaționale „au contribuit semnificativ la aprovizionarea cu energie termică a Kievului, cu generatoare și alte echipamente”.

„Întrebarea este câte din aceste echipamente au fost instalate și dacă au fost distruse sau nu”, a declarat ea.

În ciuda popularității lui în străinătate, Klitschko (un renumit pugilist în trecut) se confruntă adesea cu critici în țară pentru modul în care administrează orașul, reputația lui fiind afectată și mai mult de acuzații de construcții ilegale și de corupție care îi implică pe aliații și colaboratorii săi.

De la începutul mandatului său prezidențial, Zelenski a căutat o persoană loială care să conducă Administrația Orașului Kiev. Însă o prevedere legală i-a stat în cale – conform legii, funcția aparține primarului ales al orașului.

Zelenski ar fi luat în calcul demiterea lui Klitschko din funcția de șef al Administrației Orașului Kiev încă din 2023, după ce un bombardament rusesc a ucis trei persoane în apropierea unui adăpost antiaerian din Kiev. Oamenii au murit pentru că respectivul buncăr era încuiat.

„Dacă ne concentrăm pe găsirea vinovaților și pedepsirea lor în mijlocul iernii, cred că am putea ajunge să rămânem fără căldură”, a spus Olena Pavlenko. „Aș sugera să amânăm aceste acuzații publice și pedepse cel puțin până după terminarea sezonului de iarnă”, a adăugat ea.