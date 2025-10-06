De ce și-a trimis directorul executiv al Ford fiul să lucreze ca muncitor?

Ce are în cap un tată multimilionar când își trimite fiul de 17 ani să învețe „modesta” artă a sudurii?

Probabil ceea ce au în cap și alți tați milionari: Jeffrey Hinton, „nașul inteligenței artificiale”, care sugerează că tinerii ar trebui să devină instalatori; directorul general al Nvidia, Jensen Huang, care susține că există mii de locuri de muncă pentru tineri, dar aceștia trebuie să fie dispuși să studieze la școli profesionale; și directorul general al LinkedIn, care spune că viitorul muncii nu mai aparține celor cu diplome sofisticate sau care au mers la cele mai bune universități.

Cazul lui Jameson, în vârstă de 17 ani

Când a venit momentul ca elevul de liceu în vârstă de 17 ani, Jameson, să găsească ceva de făcut în timpul verii, tatăl său multimilionar și CEO al Ford i-a dat un sfat oarecum neobișnuit în lumea milionarilor, scrie presa elenă.

„Am aranjat să lucreze într-un post în care va învăța sudură”, a spus Jim Farley , într-un interviu publicat recent în podcastul „Decoder”.

Entuziasm de părinte

„A învățat cum să creeze ceva util cu adevărat cu mâinile sale și cum să se conecteze cu oamenii . Dacă va ajunge să fie cel mai bun sudor sau mecanic care lucrează la motoarele noastre diesel, voi fi încântat ca părinte”, a adăugat el.

Comentariile vin în contextul în care industria auto din Detroit și-a intensificat inițiativele pentru a gestiona o lipsă tot mai mare de lucrători calificați.

Farley numește acest domeniu particular al profesiilor „economie esențială”.

Săptămâna aceasta, Ford a găzduit un summit al directorilor generali la Detroit pentru a discuta modalitățile prin care liderii pot investi în îmbunătățirea productivității în aceste domenii.

Cine va sprijini societatea dacă lucrurile merg prost?

„Nu avem destui oameni pentru a sprijini societatea dacă lucrurile merg prost”, a spus el, referindu-se la pompieri, paramedici, instalatori, electricieni, tehnicieni de service, muncitori din fabrici și alții.

În ceea ce privește impactul economic, „economia esențială” reprezintă 7,5 trilioane de dolari din PIB-ul SUA și 52 de milioane de locuri de muncă, potrivit unui studiu publicat în iunie de Institutul Aspen, în parteneriat cu Ford.

Analizând mai atent cererea de tehnicieni auto, grupul comercial Tech Force a estimat că SUA are nevoie anual de peste 100.000 de noi locuri de muncă pentru a satisface cererea nouă și a înlocui lucrătorii care părăsesc industria.

Demonizarea nedreaptă a lucrătorilor

Trimițându-și copilul să devină sudor (cel puțin pentru câteva luni), Farley spune că merge împotriva unei culturi care i-a demonizat pe nedrept pe cei care fac muncile „de jos” și i-a supraevaluat pe cei cu diplome universitare de elită.

„Părinții și bunicii noștri au făcut țara noastră măreață datorită acestui tip de locuri de muncă. Există locuri de muncă incredibil de decente în serviciile de urgență”, a spus el. „Dar societatea noastră nu îi respectă pe acești oameni așa cum o face, nici măcar cu cel mai recent inginer de inteligență artificială.”

Farley a mai spus că dependența excesivă de locurile de muncă în domeniul tehnologiei, în contextul lipsei de lucrători calificați, ar putea pune SUA într-o poziție vulnerabilă în ceea ce privește apărarea națională, deoarece bunurile vitale trebuie fabricate și transportate în întreaga țară.

Electricienii și instalatorii sunt adevărații câștigători

În același timp, într-un interviu recent acordat postului Channel 4 News din Marea Britanie, directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a declarat că adevărații câștigători ai erei inteligenței artificiale nu vor fi funcționarii din birouri, ci electricienii, instalatorii și dulgherii.

„Sectorul manufacturier va exploda”, a subliniat el, argumentând că crearea de centre de date pentru inteligență artificială necesită o expansiune continuă care „se va dubla și se va dubla și se va dubla în fiecare an”.

Opinia sa câștigă teren în rândul altor lideri, în ciuda datelor recente de la Yale Budget Lab care arată că inteligența artificială nu a perturbat încă semnificativ piața muncii.

Jacob Palmer, un tânăr de 23 de ani din Carolina de Nord, după ce a absolvit liceul, a decis că facultatea nu era opțiunea potrivită. În schimb, s-a înscris într-un program de ucenicie la o companie de construcții și s-a specializat în electrician.

La 21 de ani, și-a început propria afacere — iar anul trecut a obținut profituri de aproape 90.000 de dolari. Numai în acest an, are deja venituri de șase cifre. Spre deosebire de mulți dintre colegii săi care se luptă cu datoriile studențești și perspectivele de carieră incerte, el a spus: „Nu datorez nimănui nimic”.