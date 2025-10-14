De ce spune fondatorul Glovo Sacha Michaud că România nu e oaia neagră în privința felului în care sunt tratați livratorii. Și el a fost un migrant când a lansat Glovo. „Suntem complet împotriva”

Incidentul în care un livrator din Bangladesh a fost atacat pe o stradă din București, agresorul fiind apoi trimis în judecată, nu e unic. Se întâmplă în Europa, spune Sacha Michaud, cofondator Glovo.

La Barcelona, la sediul central al Glovo, cofondatorul Sacha Michaud a fost intervievat de StartupCafe, site-ul HotNews dedicat antreprenorilor.

Și Sacha Michaud era tot un străin când a lansat Glovo, alături de catalanul Oscar Pierre. Între timp, Glovo s-a extins în cel puțin 22 de țări, printre care și România.

Sacha Michaud s-a născut la Londra, tatăl său fiind cetățean canadian, iar mama englezoaică. Înainte de a se stabili în Spania, a locuit, printre altele, pentru perioade scurte, în Canada, Mexic și Guatemala.

Antreprenor încă din 1997, Michaud a fondat LatinRed, unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de internet din Spania, pe care l-a vândut doi ani mai târziu către StarMedia. Totuși, cea mai cunoscută „creație” a sa rămâne Glovo (inițial numită „Globo”, tradus din spaniolă: balon).

„Suntem triști și, în mod evident, foarte critici față de orice formă de rasism sau xenofobie îndreptată împotriva lucrătorilor, nu doar a celor care colaborează cu Glovo, apropo. Mulți dintre partenerii noștri, restaurante, magazine, au, la rândul lor, angajați imigranți, iar prezența acestora este o parte esențială a modului în care reușesc să-și continue activitatea”, a spus Sacha Michaud în interviul pentru publicul din România.

Sacha Michaud: Europa are deficit al forței de muncă

„În general, în Europa ne confruntăm cu un deficit de forță de muncă, iar acesta este un fenomen pe care trebuie să-l abordăm și să-l gestionăm corect”, a continuat Michaud.

„Suntem complet împotriva oricărei forme de rasism, xenofobie sau a oricărui comportament care contravine diversității, fie că vorbim despre egalitatea de gen sau alte aspecte. Depunem toate eforturile posibile pentru a preveni astfel de situații”,

„Un alt lucru care merită subliniat este, cred eu, faptul că nu este vorba doar despre România, ci despre întreaga Europă și despre Uniunea Europeană, care are nevoie de imigrație pentru a acoperi o parte din volumul de muncă al țărilor. Iar acest lucru nu se întâmplă numai în România. Cred că este esențial să existe un mecanism care să le permită acestor lucrători să muncească legal, corect și cu protecția adecvată”, a conchis fondatorul Glovo.