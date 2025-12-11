De ce spune Vlad Craioveanu că Ion Cristoiu a criticat difuzarea pe TVR a documentarului Recorder „Îi ustură”

Vlad Craioveanu, realizator Digi FM, spune că ceea ce s-a întâmplat odată cu difuzarea filmului „Justiție capturată” pe TVR e faptul că „televiziunea publică nu a mai cerut voie”.

Ion Cristoiu a spus, prezentat ca „analist Realitatea Plus” că televiziunea publică nu trebuia să difuzeze filmul ”Justiție capturată”, al Recorder. „Nu am pomenit din 1990, de pe vremea lui Iliescu, o asemenea încălcare a normelor. Nu poți să iei o asemenea investigație pentru care noua directoare, doamna Săftoiu, să aibă încredere să o dea. Ea trebuia să verifice investigația, este o investigație”, a argumentat Cristoiu, care are propriul blog și emisiune la Gândul. Cristoiu a adăugat că această idee de a nu difuza ceva făcut de altă redacție, fără verificare, se aplică oricărei televiziuni.

„Încă mai funcționa reflexul că televiziunea publică trebuie să ceară voie”

Vlad Craioveanu, realizator la Digi FM, a spus, pe Facebook, că „Vine Ion Cristoiu, scandalizat că TVR ar difuza o investigație de presă realizată de altcineva.

„Nu s-a mai întâmplat din ’90”, spune Cristoiu.

Și fix aici e problema:

În ’90 încă mai funcționa reflexul că televiziunea publică trebuie să ceară voie de la vechii gardieni ai discursului. Acum nu le-a mai cerut. Și îi ustură”.

1,85 milioane de vizualizări până joi dimineață

Până joi dimineață, filmul Recorder a adunat 1,85 milioane de vizualizări, la mai puțin de două zile de la lansare

„Adevărul circulă singur, fără escortă. Fără aprobări. Fără manuale prăfuite.

Și atunci se întâmplă inevitabilul: cei care au trăit o viață întreagă din controlul narativ vin azi să ne explice nouă ce e valid, ce nu e și cum „ar trebui” să arate o investigație”, a mai spus realizatorul Digi FM.

Craioveanu: ”Îi deranjează că realitatea nu mai trece pe la biroul lor de rescris istoria”

„E ca și cum autorii unui manual de manipulare ar încerca să corecteze o lucrare de transparență.

Nu adevărul îi deranjează.

Nu Recorder.

Nu TVR.

Îi deranjează că, pentru prima dată după mult timp, realitatea nu mai trece pe la biroul lor de rescris istoria”, a spus Vlad Craioveanu.