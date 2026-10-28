De ce sunt obsedați de „Young Sheldon” copiii crescuți cu TikTok și jocuri online. „Este unul dintre cele mai inteligente seriale de familie”

Un băiat de nouă ani cu papion, servietă, o minte sclipitoare și foarte puțină răbdare pentru oamenii care nu țin pasul cu el din punct de vedere intelectual nu pare, la prima vedere, personajul care ar putea cuceri copiii generației Alpha. Și totuși, „Young Sheldon”, serial început în 2017 și încheiat în 2024, după șapte sezoane, trăiește acum o a doua tinerețe tocmai datorită Generației Alpha, care l-a descoperit la ani buni după debut și pare să se fi atașat de familia Cooper la fel de tare ca publicul adult care a urmărit-o de la început, notează parents.com.

„Young Sheldon” este serialul care spune povestea copilăriei lui Sheldon Cooper, înainte ca acesta să devină fizicianul genial, excentric și aproape imposibil de suportat pe care îl cunoaștem din „The Big Bang Theory”. Când producția a debutat, publicul era format în mare parte din adulți, iar mulți dintre copiii de gimnaziu care îl urmăresc astăzi nici măcar nu se născuseră în 2007, când apărea „The Big Bang Theory”. Lucrurile s-au schimbat după ce „Young Sheldon” a ajuns pe Netflix, în 2023, și o generație nouă a început să descopere familia Cooper.

Surpriza este că nu doar copiii rămân în fața ecranului. Serialul reușește ceva destul de rar într-o perioadă în care fiecare membru al familiei pare să aibă propriul ecran și propriul algoritm: îi poate ține pe părinți și pe copiii mai mari pe aceeași canapea. Are suficient umor pentru cei mici, nostalgie pentru adulți și, printre replici și situații comice, strecoară teme deloc ușoare – eșec, moarte, sănătate mintală, relația dintre părinți și copii, probleme de cuplu, primele iubiri, nevoia de independență și toate acele momente în care creșterea nu seamănă deloc cu procesul liniar pe care ni-l imaginăm.

De ce îi atrage „Young Sheldon” pe copiii de 9–12 ani

În „The Big Bang Theory”, Sheldon Cooper era adultul genial, excentric, egocentric și adesea exasperant pentru cei din jur. „Young Sheldon” îl privește însă dintr-un unghi cu totul diferit.

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