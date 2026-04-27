De ce trebuie să plătească Sorin Bontea 100.000 de euro către Antena 1. Cum motivează instanța

Tribunalul București a publicat motivarea deciziei prin care a dat câștig de cauză grupului de presă Antena într-unul dintre procesele cu Sorin Bontea, obligând fosta vedetă a televiziunii la plata a 100.000 de euro, scrie Pagina de Media.

Instanța își motivează decizia – care nu este definitivă – prin faptul că Sorin Bontea a încălcat o clauză contractuală, care prevedea ca Bontea să nu facă publicitate unor branduri fără a avea acordul Antena, conform Pagina de Media.

Antena Group a susținut în proces că fostul jurat al emisiunii Chefi la Cuțite a făcut 48 de postări online pentru publicitatea sau promovarea unor produse care nu aveau legătură cu trustul, încălcând astfel un contract semnat cu televiziunea în 2017. Potrivit Pagina de Media, contractul prevedea că trustul trebuie să-și dea acordul în scris, dacă Bontea ar fi vrut să participe la alte emisiuni sau să facă publicitate pentru alte branduri, acord care nu a existat. Reclamele au fost făcute în perioada 2022-2023.

În proces, cheful Sorin Bontea s-a apărat spunând că „noțiunea de «materiale online» ar fi una vagă, imprecisă, fără a se stabili dincolo de orice dubiu rezonabil obligaţia de abţinere a pârâtului, acesta invocând şi faptul că postările sale nu ar întruni condiţiile art. 5.11 din Contract, ci ale altor clauze contractuale”, conform sursei citate.

Instanța a respins însă argumentele lui Bontea, motivând că noțiunile din contract au fost clare și clauza a fost negociată între acesta și trustul Antena. „Limitarea libertăţii de exprimare prin contract este legală, dacă este asumată voluntar”, este unul dintre argumentele instanței.

Decizia Tribunalului București din 17 aprilie nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.