De ce va da Armata 850 de milioane de euro pe 12 elicoptere care nu vor fi construite în țară. A doua cea mai mare achiziție militară prin SAFE

Al doilea cel mai mare contract militar prin programul SAFE a fost stabilit cui va fi acordat încă dinaintea aprobării listei de proiecte de către Comisia Europeană. Armata va cumpăra de la Airbus elicoptere medii de transport produse în Franța, iar suma pusă la bătaie este una foarte mare: 850 de milioane de euro.

SAFE (Security Action For Europe) este un program de credite cu buget total de 150 de miliarde de euro, gândit de Uniunea Europeană pentru a întări industria de apărare europeană și ca sistemul de apărare european să fie mai solid, in termen scurt, până în 2030.

România are alocat, prin programul SAFE, 16,6 miliarde de euro, din care 9,6 miliarde de euro se duc direct pe achiziții militare: 21 de programe pe care Armata le va derula în următorii ani. Pentru multe dintre programe încă nu s-a stabilit către ce producători se vor duce comenzile, air detaliile vor fi negociate în următoare perioadă. Alte programe, precum cel de achiziție a elicopterelor, a fost din start acordat unui producător.

Al doilea cei mai scump program militar românesc finanțat prin SAFE, după achiziția celor 298 de mașini blindate ale infanteriei pentru circa 2,9 miliarde de euro, prevede ca Armata să se doteze cu elicoptere noi care să înlocuiască o parte din actualele IAR-330 Puma, ajunse la final de viață.

Contractul va fi semnat cu Airbus și valorează 852 milioane de euro. În lista oficială de proiecte, Armata susține că prin acest contract vor fi achiziționate „minim 12 elicoptere” multi-misiune H225M. Acestea sunt o variantă mai mare, mai nouă și mai modernă a modelului H215M (echivalentul modernizat al IAR-330), pe care Airbus a tot propus să-l producă la Brașov de mai bine de un deceniu.

De ce costă atât de mult achiziția a doar 12 elicoptere

Ministrul Apărării a recunoscut că producția celor 12 elicoptere H225M nu va fi făcută în țară, iar achiziția elicopterelor va fi la comun cu mai multe state europene.

Surse avizate au explicat pentru HotNews că elicopterele vor fi, cel mai probabil, produse în Franța la fabrica Airbus din Marignane.

Ce atrage atenția, însă, este suma foarte mare pentru o astfel de achiziție: 852 de milioane de euro pentru 12 aparate înseamnă, la un calcul simplist, circa 71 de milioane de euro per aparat, un cost mult mai mare decât majoritatea achizițiilor similare de elicoptere realizate de alte state în ultimii ani.

Surse apropiate de întocmirea planului de achiziții militare SAFE pentru România au explicat pentru HotNews că pentru acest contract suma mare prevede un spațiu de negociere pentru România, atât pentru producția în țară a unor componente ale elicopterelor, dar și pentru un potențial centru de mentenanță și reparații capitale și modernizări ale viitoarelor elicoptere în România.

Posibilitatea de a produce în țară unele componente sau subsisteme a fost confirmată și de către ministrul Apărării, Radu Miruță. În plus, prin prezența pe care o au deja la Ghimbav, Airbus Helicopters România și IAR sunt într-o poziție favorabilă de a fi integrate în fluxul de mentenanță și reparații în țara noastră pentru astfel de elicoptere.

În plus, în urma negocierilor și a ofertei primite de Airbus e posibil chiar și numărul de elicoptere comandat să fie, în final, mai mare. „Programul prevede un minimum de 12 elicoptere, dar în funcție de cerințele tehnice, de alte aspecte ce vor fi negociate, e posibil ca bugetul să permită o suplimentare a comenzii cu unul, două sau mai multe aparate”, a explicat pentru HotNews o sursă guvernamentală.

O altă explicație pentru costul ridicat al programului este și că livrarea elicopterelor vine la pachet și cu un suport tehnic și logistic, cu pregătire pentru piloți și tehnicieni, dar și cu o posibilă dotare suplimentară pentru unele elicoptere cu echipamente și senzori specifici unor anumite tipuri de misiuni specializate, au spus aceleași surse.

Elicopter Airbus H225M / Sursă: Airbus – Anthony PECCHI

Airbus propunea să producă modelul H215M la Brașov / „H-225 este un elicopter superior”

Lângă Brașov, la Ghimbav, Airbus a deschis încă din 2016 o fabrică unde se angaja să producă elicoptere H215M dacă România va comanda suficiente. Nu s-a întâmplat acest lucru până acum, Airbus argumentând că producția locală pentru H215M poate fi justificată începând de la o comandă de minimum 16 aparate.

Surse militare au explicat pentru HotNews că Armata nu a dorit să achiziționeze modelul H215M, considerat un înlocuitor insuficient de modern și puternic pentru elicopterele vechi IAR-330 Puma, ci a preferat să se orienteze în ultimii ani spre modelul H225M.

„H225 este un elicopter superior H215. La numărul de comenzi pe care noi îl dăm de 12 elicoptere, nu se poate muta licența exclusiv în România. Va fi o achiziție în comun, nu doar cu componente din Franța. Există discuție ca parte din componente să se facă în România, într-un anumit procent, acelea care vor putea fi făcute, dar aceste detalii sunt tocmai subiectul discuțiilor de astăzi până maxim pe 30 mai”, a declarat ministrul Apărării, Radu Miruță, la prezentarea proiectelor României din SAFE.

Miruță susține și el că fabrica Airbus de la Ghimbav ar putea fi integrată în acest proces.

„Poate că fabrica Airbus se va califica să facă parte din componentele acestui nou aparat de zbor. Este o activitate pe care o desfășurăm în permanență acolo. Fabrica Airbus, mă rog, fabrica de la Ghimbav încă merge bine față de alte societăți din industria de apărare”, a spus Miruță.

Evoluția elicopterelor Puma construite și folosite de România în ultimii 50 de ani

Airbus H225M, supranumit și „Caracal” (Râs african), este un elicopter de transport mediu construit pentru diverse tipuri de misiuni militare, inclusiv căutare și salvare, transport de trupe și operațiuni speciale. Conform declarațiilor producătorului, greutatea maximă la decolare a fost mărită față de modelele predecesoare, ajungând la un total de 11 tone, una dintre cele mai mari valori din clasa sa.

H225M este ultima versiune a familiei Super Puma, propulsată de două motoare Safran Turbomeca Makila 2A1, fiecare producând 2.380 cai putere. Poate transporta până la 28 de soldați complet echipați, are o viteză maximă de 324 de kilometri pe oră și o autonomie de 1.253 de kilometri (677 de mile marine), cu rezervoare de combustibil suplimentare. De asemenea, poate fi realimentat în timpul zborului pentru a-și extinde și mai mult autonomia de zbor.

H225M este unul dintre cele mai scumpe elicoptere militare din portofoliul Airbus, însă, chiar și așa, din toate informațiile publice din ultimii ani, o singură achiziție se apropie de suma propusă de România prin SAFE pentru 12 elicoptere.

Elicoptere Airbus H225M / Sursă: Airbus – Anthony PECCHI

Cât au dat alte țări în ultimii ani pe elicoptere H-225M de la Airbus

Mai exact, Olanda, prin ministerul său al Apărării, a comandat 12 elicoptere H225M. Inițial, planul prevedea achiziția a 14 astfel de aparate, dar autoritățile olandeze au argumentat ulterior că nu pot comanda atâtea aeronave prin bugetul aprobat.

Conform datelor publice privind planificările bugetare ale Ministerului de Apărare din Olanda, bugetul pentru achiziția și operarea celor 12 elicoptere H225M este cuprins între 1 și 2,5 miliarde de euro, însă prevede și costul de operare pe durata de viață a aeronavelor. Un contract similar, semnat în 2021 de către Emiratele Arabe Unite pentru 12 elicoptere H225M era estimat la circa 800 de milioane de euro. În 2023, însă, contractul a fost anulat, citind informații privind costul ridicat de operare și limitări ale designului modular al elicopterelor, potrivit Breaking Defense.

În 2025, Thailanda a comandat două noi elicoptere H-225M pentru un contract de circa 102 milioane de dolari, adică circa 93 de milioane de euro (adică 46 milioane de euro per aparat). În 2019, Indonezia a cumpărat 28 de elicoptere Airbus H225M pentru un cost de 705 milioane de euro, adică circa 25 de milioane de euro per aparat.

În 2016, Airbus a câștigat un contract de 1 miliard de euro pentru a livra 30 de elicoptere H225M către ministerul apărării din Kuweit, însă contractul presupunea doar livrarea avioanelor propriu-zise, fără a conține vreun fel de colaborare industrială sau localizare de producție în țara din Orientul Mijlociu. Costul per aparat, calculat simplist, ar veni circa 33,3 milioane de euro.

În 2024, Poliția Federală din Germania a cumpărat 44 de elicoptere H225 (varianta civilă, nu militară) pentru circa 1,9 miliarde de euro (adică circa 43 milioane de euro per aparat). În 2021, în România, la licitația MAI pentru elicoptere unde până la urmă câștigător a ieșit elicopterul Blackhawk produs în Polonia, Airbus a ofertat elicoptere H225 (varianta civilă) la un preț mediu de circa 33 de milioane de euro bucata.

Elicoptere militare cumpărate de alte state europene, cu o treime mai ieftin decât ce-și propune România

În ultimii ani, mai multe țări europene au cumpărat și ele elicoptere militare medium-grele, alte modele decât cele Airbus. Costurile calculate per aparat au fost, de asemenea, mai mici decât sunt vehiculate ele azi pentru programul românesc din SAFE.

Spre exemplu, Polonia a cumpărat, până acum, opt elicoptere Blackhawk produse local la fabrica PZL Mielec, pentru o sumă totală de circa 1,4 miliarde de zloți, adică circa 320 milioane de euro (un cost mediu de aproximativ 40 de milioane de euro per aparat).

Tot aproape de România, Grecia a semnat în 2024 un acord cu Sikorski (Lockheed Martin) pentru a cumpăra 35 de elicoptere militare UH-60M Blackhawk, un contract estimat la 1,63 miliarde de euro. Contractul include și pregătirea piloților și tehnicienilor, piese și un pachet logistic inițial. Calculat la modul simplist, valoarea s-ar împărți la circa 47 milioane de euro per aparat.

Pe de altă parte, Austria a cumpărat și ea recent elicoptere militare UH-60M Blackhawk, 12 aeronave pentru un preț total de 715 milioane de euro (adică aproximativ 60 de milioane de euro per aparat).

Regatul Unit al Marii Britanii se pregătește pentru o achiziție majoră de elicoptere medii multirol, favorit fiind modelul Leonard AW149. Acordul este estimat să valoreze peste 1,3 miliarde de euro, însă va viza o comandă de peste 30 de elicoptere (adică circa puțin peste 40 de milioane de euro per aparat).

Elicopter de luptă IAR-330 Puma SOCAT al Armatei Române / Sursa: Daniel MIHAILESCU / AFP / Profimedia

Ce elicoptere au acum în dotare Forțele Române

În prezent, Forțele Aeriene Române au în dotare circa 50 de elicoptere IAR 330 Puma produse la IAR Ghimbav încă din 1975, elicoptere destinate în principal transportului de trupe sau misiunilor de evacuare medicală. De precizat că numărul exact variază de la sursă la sursă, nefiind confirmat niciodată oficial de către reprezentanți ai armatei.

Dintre acestea, 22 au fost modificate de-a lungul timpului în variante de atac – IAR 330 Puma SOCAT (Sistem Optronic de Cercetare şi Anti-Tanc) cu tunuri-mitralieră, rachete ghidate antitanc Spike și module de proiectile reactive nedirijate.

Pe lângă acestea, alte elicoptere (un număr neconfirmat oficial) au fost modernizate în ultimii ani și au fost aduse la standarde actuale privind avionica și suita de senzori amcarcați – IAR 330 L-RM.

Forțele Navale operează și ele trei elicoptere IAR 330 Puma Naval, cu avionică SOCAT, dar adaptate la misiuni navale și, în special, operațiuni antisubmarin. Pe lângă acestea, în dotare mai există și opt elicoptere IAR 316B Alouette, elicoptere și mai vechi, folosite în principal pentru antrenamentul piloților.

MApN a transmitea în trecut, la solicitarea HotNews.ro, că la nivelul Forțelor Aeriene Române este planificată inițierea de programe de achiziție de noi elicoptere care să înlocuiască actuala flotă abia după anul 2030.

În afară de acestea, Armata are în derulare un contract de achiziție pentru cele mai scumpe elicoptere cumpărate vreodată de România. Nici acestea nu sunt produse în țară, ci sunt asamblate în Franța.

Armata a semnat în 2023 cu Airbus Helicopters un contract de 165 de milioane de euro pentru două elicoptere H215M echipate pentru lupta anti-suprafață (ASuW) cu rachete antinavă Marte-ER. Termenul de livrare este anul 2029.