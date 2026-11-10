De crede Cristian Tudor Popescu că a făcut Nicușor Dan conferința de presă. „M-a plictisit crunt”

Cristian Tudor Popescu a declarat că s-a „plictisit” urmărind conferința de presă pe care a susținut-o marți seară Nicușor Dan și prin care, în opinia gazetarului, președintele „nu a lămurit nimic”.

Președintele Dan a susținut o conferință de presă de aproape trei ore marți seară.

Când a intrat CTP în direct la B1 TV, șeful statului încă răspundea întrebărilor la Cotroceni, însă gazetarul i-a mulțumit ironic realizatoarei emisiunii de la B1 TV, Laura Chiriac, că a „întrerupt transmisia, mai lungă de două ore, a acestei întâlniri cu poporul a domnului Nicușor Dan”.

„M-a plicitisit crunt. Da, sigur că m-a plictisit, pentru că am asistat la răspunsuri ale președintelui absolut previzibile, în cele mai multe cazuri. Am asistat la darea președintelui în răspunsuri pe după cireș, ba chiar, nu o dată, pe după baobab. Baobabul să știți că e un copac care cu greu poate fi cuprins de mai mulți oameni, trunchiul lui e foarte gros”, a adăugat CTP.

CTP: Nicușor Dan a făcut conferința „în speranța că își va mai recâștiga niște alegători dezamăgiți”

Cristian Tudor Popescu consideră că președintele Nicușor Dan a oferit „non-răspunsuri” la întrebările primite din partea jurnaliștilor prezenți la Cotroceni.

„Potrivit unei tehnici politice cunoscute, jurnalistul întreabă despre rapiță și i se răspunde că e vorba că e un camion de balastru. E tipică această modalitate. Nu a lămurit nimic domnul președinte, dar eu nu vreau să fac eu analiza a ceea ce a prestat domnul președinte Dan în această seară. Eu pot doar să spun ce cred, că domnul Dan a făcut întâmplarea asta (…) în speranța că își va mai recâștiga niște alegători dezamăgiți, mulți dintre cei care l-au votat. În opinia mea, nu a reușit acest lucru nici cât negru sub unghie. Poate că, dimpotrivă, sunt și mai mulți dezamăgiți”, a mai spus gazetarul.