De joi, de când cardinalul Prevost a fost numit Papa Leon al XIV-lea, rețelele de socializare din Italia au luat-o razna. Seamănă leit cu Suveranul Pontif: „Să vedem dacă e și fan”

De joi, când episcopul Prevost a devenit Papa Leon al XIV-lea, memele despre asemănarea dintre prelatul american și antrenorul Romei, Claudio Ranieri, au luat-o razna pe rețelele sociale, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

Și, în special, publicația Autogol a creat una care subliniază cum șeful Bisericii și antrenorul Romei, Claudio Ranieri, par aproape gemeni. Până ieri, în 24 de ore, au existat 250.000 de reacții la această postare.

Astăzi, cu două zile înainte de marele meci cu Atalanta, unul dintre cei implicați s-a dedat la o glumă: „Mi-au semnalat această asemănare. Eu nu am rețele sociale, dar am mulți prieteni care mi-au trimis totul”, a reacționat antrenorul lui AS Roma, în vârstă de 73 de ani, cel care are parte de un sezon miraculos la echipa din capitala Italiei.

Apoi i s-a spus că Prevost însuși este un fan al Romei încă din anii 1980: „Trebuie să înțelegem dacă este adevărat sau nu, sunt multe zvonuri”, a glumit antrenorul.