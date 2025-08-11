De la cancer în stadiul 4 la ani întregi fără semne de evoluție a bolii. Dr. Irina Stancu, oncolog MedLife: „Rezultatele terapiilor genetice sunt spectaculoase!“

Dintre cele 20.000 de gene pe care le deține un om, aproximativ 900 sunt implicate în cancer, potrivit specialiștilor. Cu testările genetice potrivite, șansele de supraviețuire chiar și în forme de cancer avansate sunt foarte mari în prezent, datorită terapiilor înalt personalizate. „Am pacienți la care metastazele au dispărut, iar ei sunt în viață la ani întregi de la terapiile genetice, deși când am început eu oncologia, nu supraviețuiau mai mult de jumătate de an cu tratamentele disponibile atunci“, subliniază dr. Irina Stancu, medic primar oncolog în cadrul Spitalului MedLife Craiova.

Un diagnostic de cancer nu mai înseamnă ceea ce însemna acum 10-20 de ani. Deși boala în sine evoluează la fel de agresiv, progresele majore în ceea ce privește testarea genetică și terapia țintită au făcut ca pacienți considerați aproape „fără speranță“ în urmă cu mai mulți ani – în stadii avansate, cu metastaze importante – să fie astăzi în viață, cu șanse mari de supraviețuire.

Tratamente înalt personalizate

În oncologia medicală nu se mai vorbește doar de chimioterapie clasică sau radioterapie, ci de tratamente țintite, adaptate profilului genetic al fiecărui pacient. „Tratamentul este, ca să zic așa, anti-mutația respectivă, țintit împotriva defectului acelei gene. El vine să repare sau să neutralizeze gena defectă“, explică dr. Irina Stancu.

Comparativ cu chimioterapia tradițională, care are limite de administrare din cauza toxicității cumulative, terapiile genetice și imunoterapia pot fi continuate perioade îndelungate, sunt mai bine tolerate și oferă rezultate surprinzătoare, inclusiv ca măsură preventivă împotriva recidivei. „Terapia cancerului la momentul actual este înalt personalizată, iar rezultatele sunt spectaculoase“, întărește dr. Stancu.

Cazurile care schimbă perspectiva asupra cancerului

Dovada eficienței tratamentelor genetice o reprezintă cazurile concrete ale unor pacienți care, pentru că au avut șansa să fie testați genetic și să corespundă criteriilor pentru terapii țintite, sunt astăzi în viață și evoluează bine.

Un exemplu recent din cabinetul medicului oncolog Irina Stancu este cel al unui pacient de 65 de ani, cu cancer bronhopulmonar în stadiul 4, cu metastaze cerebrale, aflat în viață și fără semne de evoluție a bolii, la mai bine de un an de la începerea terapiei genetice. „Când am început oncologia, în urmă cu 30 de ani, supraviețuirea medie în astfel de cazuri era de 4-6 luni, și asta în cele mai fericite situații“, punctează medicul.

Un alt caz este al unui pacient cu cancer bronhopulmonar tot în stadiul 4, cu metastaze hepatice. După tratamentul țintit, leziunile hepatice au fost reduse până la punctul în care nu mai sunt detectabile prin tehnicile imagistice actuale, precum tomografia sau RMN-ul.

Rezultate remarcabile a observat medicul și în melanomul malign: un pacient cu metastaze ganglionare a răspuns excepțional la tratamentul genetic și imunologic, iar metastazele au dispărut complet. „Este în viață la peste trei ani de la începerea tratamentului, iar când am început eu oncologia, pacienții cu melanom metastazat supraviețuiau în medie patru luni“, adaugă dr. Stancu.

În cancerul mamar avansat, răspunsurile pot fi la fel de spectaculoase. Dr. Stancu amintește cazul unei paciente cu tumoră ulcerată și sângerândă, care s-a închis și s-a epitelizat complet sub tratament genetic. „Am avut și o pacientă cu metastaze cutanate masive pe spate. După șase luni de tratament genetic, pielea era curată“, povestește medicul.

Cine beneficiază de terapia genetică

Pentru a avea acces la terapiile țintite, primul pas este efectuarea biopsiei, urmată de analiza anatomopatologică pentru stabilirea diagnosticului exact. Apoi, proba este supusă imunohistochimiei și testării genetice, pentru identificarea mutațiilor implicate.

În cancerul bronhopulmonar, nu toți pacienții pot ajunge la acest stadiu. „Unii refuză bronhoscopia, alții nu pot fi investigați adecvat din motive tehnice – de exemplu, nu se poate ajunge cu bronhoscopul la țesutul tumoral sau tumorile sunt foarte sângerânde. Există și proceduri mai invazive, cum e toracotomia exploratorie, dar acestea se fac doar în centre de chirurgie toracică performante, care nu sunt multe în țară“, explică dr. Stancu.

Odată obținută proba și identificată mutația, pacientul poate primi o terapie țintită corespunzătoare. „În momentul în care avem rezultatul imunohistochimic și testele genetice, toți pacienții pot beneficia de terapii genetice personalizate, indiferent de tipul mutației. Important e să ajungem să facem aceste teste“, subliniază medicul.

În cancerul mamar, analiza genelor BRCA1 și BRCA2 este deja bine cunoscută, însă dr. Stancu amintește că există mai multe gene relevante, cum este HER2, care pot influența tratamentul. Terapia este influențată, însă, de mai mulți factori: „Se individualizează în funcție de mutațiile decelate, dar și de stadiul bolii și de performanța biologică a pacientei“, precizează dr. Stancu.

Un criteriu decisiv în eficiența terapiilor genetice îl reprezintă modul în care pacientul reacționează la administrarea ei. „Nu există doi pacienți identici. Unii tolerează perfect terapia genetică, alții fac reacții severe încă de la prima administrare și trebuie să schimbăm schema. Când treci la a doua linie de tratament, eficiența nu mai este aceeași ca în prima linie, însă încercăm să personalizăm cât mai mult terapiile“, precizează medicul.

Dacă nu se identifică nicio mutație, tratamentul urmează protocoalele standard, adaptate stadiului bolii.

Vârsta medie la diagnostic a scăzut cu 10 ani

O tendință îngrijorătoare observată de dr. Stancu este scăderea vârstei medii la diagnostic al cancerului cu aproximativ 10 ani față de acum trei decenii. „Când eram rezidentă, vârsta maximă de apariție a cancerului era între 55 și 65 de ani. Acum, vârful este între 45 și 55 de ani“, afirmă oncologul.

Tipuri de afecțiuni oncologice tot mai frecvente la vârste tinere sunt cancerul colorectal, cancerul mamar și cel tiroidian. Cancerul colorectal, de exemplu, era rar întâlnit la persoane sub 60 de ani. În prezent, media a scăzut spre începutul decadei a cincea, potrivit specialistei.

Cancerul și componenta familială

Deși nu recomandă testarea genetică preventivă a rudelor atunci când se identifică o mutație la un pacient, dr. Stancu sfătuiește familiile să fie mai atente la semnalele corpului și să adopte o monitorizare riguroasă. „Am văzut familii în care bunica, mama și fiica au avut cancer; două surori cu cancer mamar, la vârste apropiate; cazuri de cancer tiroidian și de col uterin în aceeași familie“, spune medicul.

În ceea ce privește persoanele care au avut rude apropiate cu cancer mamar, dar fără test genetic făcut la momentul respectiv, dr. Stancu este prudentă: „Chiar dacă ești purtător de mutație, nu înseamnă că vei dezvolta boala. Există și alți factori implicați. Eu aș recomanda mai degrabă verificarea periodică, pentru că altfel riști să trăiești cu o frică permanentă“.

Pentru cei cu risc crescut sau antecedente familiale, oncologul insistă asupra vigilenței față de schimbările neobișnuite ale stării de sănătate: scădere bruscă în greutate, sângerări inexplicabile, oboseală accentuată sau alte simptome persistente.

„Cancerul este o luptă contra cronometru. Cu cât ajungem mai repede la diagnostic și la terapia potrivită, cu atât cresc șansele de succes. Iar acum, cu testele genetice și tratamentele personalizate, vorbim despre supraviețuire de ani buni în stadii care altădată însemnau doar câteva luni“, încheie dr. Irina Stancu.

***

Citește și alte articole informative, pe subiecte medicale, în secțiunea Facem România bine.

Acest articol este susținut de MedLife, cea mai mare rețea de servicii medicale private din România, și își propune să fie o sursă de informare și inspirație pentru o viață sănătoasă și echilibrată.

Sănătatea reprezintă principala sursă de fericire a românilor. La MedLife, fericirea oamenilor ne bucură și ne motivează să oferim soluții medicale la cele mai înalte standarde.

Indiferent de specialitate, la MedLife găsești oricând medici buni, a căror expertiză este completată de cele mai avansate tehnologii din domeniul medical și o infrastructură modernă, asigurând o îngrijire personalizată fiecărui pacient.

Află mai multe detalii despre toate serviciile pe https://www.medlife.ro/

Articol susținut de MedLife