De la izvoarele Carpaților la Cupa Davis: AQUA Carpatica, alături de Peru într-un an de excepție pentru tenisul peruan

O apă minerală naturală născută în inima Carpaților a devenit parte din povestea uneia dintre cele mai frumoase ascensiuni ale tenisului sud-american. AQUA Carpatica continuă și în 2026 parteneriatul cu Federația Peruană de Tenis, în calitate de sponsor oficial al Federației și al echipei naționale a Perului în Cupa Davis – într-un an în care selecționata peruană și-a câștigat, pe teren propriu, biletul spre runda Qualifiers din februarie 2027.

Victoria de la Lima și noul star al tenisului peruan

Peru se califică pentru al doilea an consecutiv în fazele superioare ale Grupei Mondiale I, după un duel decis la limită: 3-2 în fața Paraguayului, la Lima. Rezultatul deschide drumul spre runda Qualifiers din februarie 2027, unde echipa va lupta pentru accederea în faza finală a competiției.

În centrul acestui parcurs se află Ignacio Buse. La doar 22 de ani, actualul număr 1 al Perului a obținut în 2026 două dintre cele mai importante victorii ale carierei: titlurile de la ATP 500 Hamburg și ATP 250 Winston-Salem. Performanțele l-au propulsat pe locul 35 în clasamentul mondial ATP și i-au adus o invitație la Laver Cup 2026, la Londra, alături de unii dintre cei mai importanți jucători de tenis ai lumii.

Parteneriatul, început în 2025, marchează angajamentul AQUA Carpatica față de sportul de performanță nu doar în România, ci și peste Ocean. Iar în acest context de performanță și vizibilitate internațională în creștere, brandul rămâne alături de echipa națională a Perului, pe una dintre piețele strategice pentru dezvoltarea sa internațională.

Din Carpați, pe cele mai râvnite mese ale lumii

Intrată pe piața din Peru în 2025, AQUA Carpatica și-a extins rapid prezența și în zona gastronomiei de top. Astăzi, apa minerală naturală din Carpați acompaniază experiențele de fine dining de la Mérito, clasat pe locul 26 în The World’s 50 Best Restaurants 2025, și de la La Rosa Náutica, unul dintre cele mai emblematice și faimoase restaurante din Lima.

Momentul nu ar putea fi mai bine ales: Lima, considerată capitala gastronomică a lumii, va găzdui în noiembrie gala de decernare a premiilor The World’s 50 Best Restaurants. Iar calitatea apei AQUA Carpatica devine parte din experiența culinară de top oferită oaspeților.

„Sportul de performanță, gastronomia de top și o apă minerală naturală precum AQUA Carpatica au ceva în comun: niciunul nu poate fi improvizat. Toate sunt rezultatul răbdării, al disciplinei și al respectului pentru ceea ce faci. Peru ne-a primit cu o deschidere rară, iar noi am răspuns prin consecvență. Suntem mândri să fim alături de echipa națională a Perului pentru al doilea an la rând și să vedem o apă din Carpați pe mesele unora dintre cele mai bune restaurante ale lumii. Pentru noi, acesta este doar începutul unui brand românesc cu adevărat internațional”, a declarat Jean Valvis, fondator și președinte al Valvis Holding.

Un brand românesc construit pentru lume

Cu peste 150 de premii internaționale și o experiență de peste 15 ani, AQUA Carpatica este în prezent cea mai vândută marcă de apă plată din România. Cu o poziționare premium, brandul este principalul exportator român din categoria sa și este prezent în peste 28 de țări.

Creșterea constantă la nivel național i-a consolidat poziția de lider, iar următorul capitol este deja în construcție: investiții noi, o nouă fabrică de producție și un obiectiv clar – un brand românesc puternic, cu adevărat internațional.

Despre AQUA Carpatica

AQUA Carpatica este o apă minerală naturală premium din Bazinul Dornelor, recunoscută la nivel internațional pentru puritatea sa excepțională. Cu peste 150 de premii internaționale, peste 15 ani de experiență și prezență în peste 25 de țări, AQUA Carpatica este cea mai vândută marcă de apă plată din România și principalul exportator român din categoria sa.

Articol susținut de AQUA Carpatica