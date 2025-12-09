De la „Singur Acasă”, la „Avatar”: ghidul complet al filmelor de văzut în familie în decembrie. Povești pentru o viață de la Disney+

Filmul acesta face istorie încă de la lansarea sa în cinematografe – în 1990. A fost văzut de milioane de oameni în întreaga lume. Și în fiecare an se găsesc (alte) motive să îl revedem. FOTO: Disney+

Decembrie are, fără îndoială, magia lui – chiar dacă vine la pachet cu agitația pregătirilor, cu liste nesfârșite și cu încercarea de a face loc, în același timp, serviciului, vizitelor, cadourilor și nevoilor copiilor. Știm, pentru părinți nu e niciodată simplu. Dar tocmai în această forfotă stă frumusețea sărbătorilor: efortul vostru de a transforma fiecare an într-o poveste, de a crea tradiții și amintiri care vor rămâne cu ei toată viața.

Dragi părinți, ce-ar fi ca anul acesta să lăsați un pic deoparte dorința de a organiza serile in familie „ca la carte” sau să vă lăsați copleșiți de vinovăție atunci când nu reușiți? În schimb, vă invităm să ascultați pulsul familiei și să alegeți un film din selecția de mai jos – un mic calendar de advent cinematografic, plin de surprize și momente numai bune de trăit împreună.

Citește continuarea articolului pe totuldespremame.ro

Articol susținut de Disney+