De la vârful PSD, Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda îl atacă din nou pe la Bolojan: „Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge”

Lia Olguța Vasilescu și Claudiu Manda, numărul doi din PSD, au lansat mai multe atacuri la adresa premierului Bolojan. În timp ce Vasilescu amintește că social-democrații sunt consultați cu privire la ieșirea de la guvernare, Manda spune că Ilie Bolojan „nu mai respectă playlistul”.

Luni, într-o intervenție la Digi24, Lia Olguța Vasilescu, unul dintre cei mai influenți lideri din PSD, a explicat că nu e cert dacă social-democrații vor rămâne sau nu la guvernare.

„Deocamdată, noi suntem într-o procedură de consultare a membrilor de partid dacă vom rămâne sau nu la guvernare în continuare”, amintește primarul Craiovei.

Ea spune că dacă în coaliție nu se va ține cont de niciuna dintre măsurile cerute de PSD, „nu vedem rostul pentru care să mai rămânem la guvernare”.

Este vorba despre măsurile de relansare economică. PSD condiționează adoptarea pachetului de măsuri pentru reducerea cheltuielilor din administrația locală, de includerea acestor propuneri.

Olguța Vasilescu a subliniat că nu există încă nicio decizie, pentru că în acest moment sunt consultați membrii de partid. Ea a spus că decizia finală o să depindă și de felul în care va fi construit proiectul bugetului pe 2026, subiect care va fi abordat în ședința coaliției de luni.

Despre neînțelegerile dintre premier și PSD, edilul din Craiova spune că este vorba despre „un război” pe care nu și l-au dorit și pe care nu l-au provocat.

„Nici noi nu vrem scandal, dar în momentul în care nu se ține cont de absolut nimic și domnul Bolojan doar ne informează cum consideră dumnealui că trebuie gestionat în România, uitând că PSD are aproape 50% din coaliție, nu este în regulă. Nu poate să vină cineva cu 11% ca să nu țină cont deloc de PSD”, a declarat Lia Olguța Vasilescu.

Numărul doi din PSD: „Oamenii au observat că domnul Bolojan nu se consultă cu nimeni”

Claudiu Manda este secretarul general al PSD, are a doua cea mai importantă funcție din partid, după cea de președinte, deținută de Sorin Grindeanu. El este soțul Liei Olguța Vasilescu, care conduce Asociația Municipiilor din România. Cei doi sunt printre cei mai longevivi lideri ai partidului.

Claudiu Manda, din postura de secretar general al PSD, a declarat duminică seara la Antena 3 CNN că în PNL vede două tabere – „PNL – Bolojan” și un „PNL-liberal- Brătienii”.

„Am văzut o armonizare a mesajului public între domnul Bolojan și USR și vă spun pentru că sunt voci în PNL care nu se mai regăsesc într-un astfel de mesaj și e o guvernare mai degrabă împotriva lor și administrației publice locale”, a mai adăugat el.

El crede că oamenii observă că premierul Ilie Bolojan „nu se consultă cu nimeni și că unele dintre măsuri noi (n.red. – social-democrații) încercăm să le corectăm, altele ne-au scăpat”.

„Nu aș vrea să spun, vorbind tot așa plastic, că domnul Bolojan cântă și noi dansăm ci mai degrabă că nu cântă din același playlist, nu că dansăm, dar ascultăm și că va veni un moment în care o să spunem «Hai să schimbăm lăutarul că nu mai merge, nu mai respectă playlistul»”, a mai spus Manda.

El a explicat că prin „playlist” se referă la acordul de coaliție pe care toate partidele de la guvernare l-au semnat.

„Vitejilor, exprimați-vă!”

Claudiu Manda le-a transmis un mesaj și liberalilor care sunt nemulțumiți de Bolojan și de faptul că nu se consultă cu membrii de partid:

„Nu știu de unde ia lumină, dacă sunt miniștri care spun că nu se consultă sau în interiorul partidului spun că nu se consultă, atunci, vitejilor, exprimați-vă!”.

Și el a amintit de consultarea social-democraților și de faptul că va exista o decizie – „dacă vom continua cu acest mod de lucru sau nu”.

„Vom ajunge la o concluzie care poate să fie de orice fel – «Da, continuăm»; «Da, continuăm cu PNL și USR»; «Da, continuăm cu PNL și fără USR». E o decizie pe care o să o luăm”, a spus Manda.