De unde s-a plecat în discuția despre Paracetamol? Două țări fabrică 75% din producția mondială a substanței active

Linia de producție a Efferalgan, un medicament bazat pe paracetamol, fabrica UPSA din Agen, Franța, ianuarie 2023. Foto: Thibaud MORITZ / AFP / Profimedia

Nu paracetamolul sau orice alt medicament sunt periculoase, ci folosirea lor fără indicația medicului sau a farmacistului. Astăzi, în epoca digitală, în loc să cerem indicația medicului sau a farmacistului, îi consultam pe Dr. Google, Conf. Dr. Yahoo și Prof. Dr. Artificial Intelligence, avertizează Dragoș Damian, CEO al Terapia Cluj și directorul executiv al Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România, într-un articol de opinie pe care HotNews îl publică.

Articolul vine în contextul în care președintele american Donald Trump a susținut, luni, că există o legătură între utilizarea unui popular analgezic eliberat fără prescripție medicală, Tylenol (care conține paracetamol), și dezvoltarea autismului, în timpul sarcinii.

Declarațiile lui sunt contestate de Agenția Europeană a Medicamentului și de Organizația Mondială a Sănătății, care spun că Paracetamolul poate fi utilizat în siguranță de femei în timpul sarcinii, neexistând dovezi noi care să modifice această recomandare.

Cât Paracetemol consumă românii

Pentru toți cei care au utilizat sau nu paracetamol, iată câteva informații generale:

– A fost sintetizat prima oară în urmă cu 150 de ani, în SUA, este unul dintre cele mai vechi produse farmaceutice de sinteză cunoscute în istorie;

– China și India fabrică 75% din producția mondială a substanței active, circa 115 mii de tone anual, asta fiind echivalentul a circa 11,5 miliarde de cutii a 20 de tablete, în doza cea mai populară, de 500mg, cea pe care o găsim în farmacii;

– În iunie 2020, Emmanuel Macron și-a anunțat voința de a restabili suveranitatea sanitară a Franței. Compania Seqens a ales să readucă o parte din producția sa de paracetamol în Franța și să investească în inovație pentru a dezvolta un proces de fabricație care să fie atât competitiv, cât și prietenos cu mediul;

– În SUA, se consumă 25 de miliarde de doze, asta fiind echivalentul a circa 1,2 miliarde de cutii a 20 de tablete;

– În Marea Britanie, se consumă 6.300 tone de paracetamol, asta fiind echivalentul a circa 0,6 miliarde de cutii a 20 de tablete;

– În România se consumă circa 400 de milioane de doze, asta fiind echivalentul a circa 20 de milioane de cutii a 20 de tablete. Prețul este ridicol, 3-5 lei pe cutie. Nici o apa minerala la jumătate nu mai cumperi sub 5-6 lei.

De unde s-a plecat în discuția despre Paracetamol?

Paracetamol este prescurtarea de la para-acetilaminofenol, iar acetaminofen este prescurtarea de la N-acetil-p-aminofenol.

Decrețeii din România folosesc de când se știu paracetamol, se chema acetaminofen pe vremuri, ne amintim foliile acelea de plastic prin care se vedeau tabletele albe. Le fabrica Sicomed sau Antibiotice, nu mai țin exact minte care, dar sigur cineva își amintește.

De unde s-a plecat în discuția despre paracetamol? Probabil de la un studiu publicat în 2019, care a utilizat biomarkeri din sângele ombilical și a indicat o asociere a prezenței acetaminofenului în sângele ombilical cu risc crescut de ADHD și autism. Studiul a fost observațional, cu insuficientă putere de a stabili sau desființa o cauzalitate.

Sau, și mai probabil, mai recent, de la un studiu publicat în 14 august 2025, care a analizat rezultatele din 46 de studii despre legătura posibilă între utilizarea prenatală a paracetamolului și tulburările dezvoltării neuronale, inclusiv autismul și ADHD. Dintre cele 46 de studii care au fost analizate, 27 au indicat o asociere, 9 au arătat absența asocierii și 4 au indicat efect protector al paracetamolului.

Analiza susține o asociere între expunerea prenatală la paracetamol și incidența crescută a tulburărilor de dezvoltare neuronală. O asociere posibilă, nicidecum sigură. Nicidecum o cauzalitate.

Dar studiul cu cele mai relevante concluzii, cu design de calitate, a fost publicat în 2024. Lucrarea arată că nu există nici o asociere între paracetamol administrat prenatal și riscul de ADHD, autism sau afectare cognitivă a copilului.

Astfel încât utilizarea paracetamolului în sarcină – atunci când nu există alternativa terapeutică – este în continuare susținută de către ghiduri și asociații medicale, inclusiv, de exemplu, de asociația medicilor obstetricieni din SUA și de societatea pentru medicina materno-fetală din SUA.

La sfârșit, un avertisment care a devenit clișeu, motiv pentru care nimeni nu mai ține seama de el. Nu paracetamolul sau orice alt medicament sunt periculoase, ci folosirea lor fără indicația medicului sau a farmacistului. Astăzi, în epoca digitală, în loc să cerem indicația medicului sau a farmacistului, îi consultam pe Dr. Google, Conf. Dr. Yahoo și Prof. Dr. Artificial Intelligence. Iar asta nu este bine, nu este bine deloc.

Acest articol a fost publicat inițial pe Contributors.ro.