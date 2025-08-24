De Ziua Independenţei Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis un mesaj dintr-un loc simbolic: „Construim o țară puternică pentru a trăi în siguranţă şi pace”

Preşedintele Volodimir Zelenski a transmis, duminică, cu ocazia împlinirii a 34 de ani de la declararea independenţei Ucrainei, un mesaj filmat în Piaţa Independenţei din Kiev, cunoscută sub numele de Maidan.

Construim o Ucraină puternică încăt să fie suficient pentru a trăi în siguranţă şi pace. Pentru ca aici, în această piaţă, în Piaţa Independenţei, sub steagurile noastre, pe pământul nostru, copiii şi nepoţii noştri să sărbătorească Ziua Independenţei. În pace. În linişte. Cu încredere în viitor. Cu respect. Şi cu recunoştinţă faţă de toţi cei care au apărat Ucraina în acest război pentru independenţă. Faţă de cei care au îndurat, care au învins, care au obţinut victoria. Un astfel de obiectiv merită să trăieşti pentru el. Şi asta este ceea ce susţinem. La mulţi ani, oameni minunaţi ai unei ţări minunate! La mulţi ani de Ziua Independenţei! Slavă Ucrainei!”, a transmis liderul ucrainean, potrivit News.ro.

Ucraina şi-a declarat independenţa faţă de Uniunea Sovietică în urmă cu 34 de ani, la 24 august 1991. Din 24 februarie 2022, Ucraina este în război, după ce a fost invadată de trupele ruse.

Zelenski a transmis mesajul dintr-un loc simbolic. În Piaţa Independenţei din Kiev, cunoscută sub numele de Maidan, au avut loc în 2013-2014 protestele antiguvernamentale Euromaidan, care au determinat înlăturarea de la putere a președintelui prorus, Viktor Ianukovici, pe 22 februarie 2014, și în urma cărora zeci de oameni au murit.