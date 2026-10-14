„Decalogul” priorităților PSD în cabinetul lui Luca Niculescu, după decizia de intrare la guvernare

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat marți seară cele zece priorități pe care social-democrații le au în cabinetul condus de premierul desemnat, Luca Niculescu, după ce formațiunea a decis intrarea la guvernare.

„PSD a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. CPN a dat undă verde intrării la guvernare, deoarece prioritățile solicitate de PSD se regăsesc în programul de guvernare al viitorului Cabinet Niculescu”, a spus Grindeanu, într-o declarație de presă.

„Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. De aceea, România are nevoie urgent de un guvern funcțional. Prelungirea crizei politice este calea sigură spre faliment național”, a adăugat liderul PSD.

Cele 10 priorități ale PSD enunțate de Grindeanu

Prezentarea în Parlament a situaţiei reale a deficitului bugetar şi a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027, cu termen până la 1 noiembrie 2026. Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri şi sindicatele care să ofere o predictibilitate fiscală pentru 2027. Mai clar spus: nu vor creşte taxele anul viitor. Structurarea şi aprobarea rectificării bugetare care să acopere necesarul de finanţare pentru spitale, servicii critice, funcţionarea statului- până la 1 noiembrie 2026. Inventarierea stadiului proiectelor finanţate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naţionale. Operaţionalizarea accelerată a tuturor măsurilor din Planul de relansare economică – până la mijlocul lunii viitoare (15 noiembrie). Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu încadrarea în ţintele de deficit şi menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor – până la 1 decembrie 2026. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei şi încălzirii pe timpul iernii Indexarea pensiilor (inclusiv militare) şi a pensiei minime. Eliminarea CASS pentru mame, veterani şi persoane cu dizabilităţi Demararea reformei administrative – comasarea voluntară a localităţilor cu până la 1.500 de locuitori şi comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.

Grindeanu a mai precizat că PSD va face o evaluare a performanţelor Executivului condus de Luca Niculescu după primele şase luni de guvernare.

Consiliul Politic Național al PSD a decis, miercuri, că social-democrații vor face parte din Guvernul Luca Niculescu.

PSD va avea 11 miniștri în Guvernul Niculescu, iar unul dintre aceștia va deține și funcția de vicepremier.

Pe lista de miniștri votată în ședința CPN sunt următorii:

Marian Neacșu – ministru al Afacerilor Interne și vicepremier;

Radu Oprea – ministru al Apărării Naționale;

Radu Marinescu – ministru al Justiției;

Alexandru Stoica – ministrul Dezvoltării;

Ștefan Ovidiu Popa – ministrul Transporturilor;

Mihai Ghigiu – ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene;

Daniel Zamfir – ministrul Economiei;

Florin Barbu – ministrul Agriculturii;

Alexandru Rogobete – ministrul Sănătății;

Florin Manole – ministrul Muncii;

Natalia Intotero – ministrul Mediului.