Decembrie 2024 a fost în România o lună foarte caldă chiar și la „polii frigului”

Luna trecută a fost una dintre cele mai calde luni decembrie în România și nici măcar în cele mai reci locuri din România nu s-au înregistrat temperaturi de sub -15 grade C. Cel mai cald față de media multianuală a fost la Miercurea Ciuc, abatere de 4,1 °C, arată caracterizarea climatologică publicată de ANM.

Decembrie a fost în ultimii ani mult mai caldă decât de obicei, mai ales în 2020 și 2023. Ultimele luni decembrie foarte reci au fost în 2012 și 2016.

Luna trecută, temperaturile minime, respectiv maxime au variat la nivelul țării între -14,5 °C la stația meteo montană Iezer și 19,8 °C la Calafat.

Temperatura medie a lunii decembrie 2024 a avut valori cuprinse între -6,1 °C, la stația meteorologică Vf. Omu și 6,3 °C, la Mangalia.

A fost mult mai cald decât media intervalului de referință 1991-2020, iar cel mai cald față de media pe acești 30 de ani a fost la stația meteo Miercurea Ciuc, abatere de 4,1 C. În mod normal erau minime de sub -15 C în Miercurea Ciuc în ultima lună din an, însă nu a fost cazul și luna trecută, când au fost, însă, și câteva nopți cu minime peste pragul de îngheț.

Temperatura medie lunară pe țară din decembrie 2024 a avut valoarea de 2,7 °C. Astfel, decembrie 2024 se află pe locul 10 în topul celor mai calde luni decembrie (1901 – 2024), media pe țară fiind cu 2,5 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020). Cea mai caldă lună decembrie a fost în 1960, cu aproape 5 grade Celsius peste mediile climatologice.

Temperatura medie lunară a aerului în București din decembrie 2024 a avut valoarea de 4,0 °C (București-Filaret), fiind cu 3,1 °C mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020. Cea mai caldă lună decembrie la București s-a înregistrat în anul 1960, având o medie lunară de 6,0 °C.

Cea mai mare valoare a cantității de precipitații, 148,8 mm, s-a înregistrat la stația meteo Turnu Măgurele (jud. Teleorman). Cea mai mare valoare a cantității maxime de precipitații înregistrată în 24 de ore a fost de 57,1 mm și s-a înregistrat tot la stația din Teleorman.

Cantitatea totală de precipitații medie pe țară din luna decembrie 2024 a avut valoarea de 51,2 mm, fiind cu 18% mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020), mai arată datele ANM.

