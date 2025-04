„Decizia corectă”. Victor Ponta răspunde la întrebarea de ce a pus Serbia pe primul loc

Fostul premier Victor Ponta afirmă că este împăcat cu decizia de a susţine deschiderea ecluzelor de la Porţile de Fier, în aşa fel încât capitala Serbiei, Belgrad, să fie ferită de inundaţii, deși apa a acoperit, în schimb, terenuri din România în 2014. El a explicat şi de ce autorităţile române nu au comunicat public, la acel moment, decizia luată.

„E un lucru cu care sunt foarte împăcat sufleteşte şi mă mândresc, ca român, că i-am ajutat pe vecinii noştri la necaz. Vreau să răspund cu mâna pe inimă şi în faţa lui Dumnezeu de ce cred că am făcut un lucru bun pentru orice om, pentru orice român şi pentru orice creştin”, a spus Victor Ponta joi seară, la România Tv, televiziunea care până acum l-a susținut în campania electorală pentru prezidențialele din mai.

Întrebat de ce a pus Serbia pe primul loc, deşi sloganul său de campanie este „România pe primul loc”, Ponta a răspuns: „Am pus oamenii şi viaţa oamenilor, aşa am fost crescut de acasă, aşa am citit în Biblie, aşa mi-a zis mama, aşa cred că toţi suntem învăţaţi, primul lucru salvezi oamenii”.

Fostul lider PSD a mai susținut că „e un păcat” să spui că „te interesează” doar viaţa românilor, nu şi cea a persoanelor de alte naţionalităţi.

„Atunci când am avut de ales între vieţi omeneşti şi nişte terenuri de inundat, şi azi cred că decizia corectă este să salvez vieţi omeneşti, asta face un lider în criză, ia decizii şi asta voi face şi ca preşedinte fiindcă vor mai fi crize şi cred că asta aşteaptă românii de la mine”, a spus Ponta.

Fostul premir a precizat că a chemat experţi la Guvern la acel moment, la miezul nopţii într-o zi vineri, şi a primit asigurări că vieţile românilor nu sunt în pericol dacă sunt deschise ecluzele şi se deversează apa pe teren românesc.

Întrebat de ce decizia luată nu a fost comunicată opiniei publice atunci, Ponta a răspuns: „Pentru că era vineri noapte, pentru că aveam un consilier pe presă care mă ajuta atunci, acum mă înfierează la altă televiziune (…) şi pentru că au fost inundaţii în România în alte zone, în zona Gorj şi în zona Vâlcea. (…) Nu a fost nicio victimă în nicio localitate din zona Dunării şi nici nu au fost pagube atât de mari ca să le raportăm”.

El a mai spus că Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) comunică despre evenimente precum inundaţiile şi, nefiind victime şi nici pericol pentru oameni, „nu a avut ce să comunice”.

„Nu avea ISU de ce să sperie lumea, din moment ce nu a fost nimeni în pericol”, a argumentat Ponta.

Fostul premier a adăugat că în anul 2006 sârbii au deschis ecluze şi au spart diguri, salvând localităţi supuse riscului inundaţiilor în Banatul românesc.

„Sincer, cred că aşa trebuie să se poarte nişte vecini, iar ce am auzit azi – «Ponta, trebuia să-i laşi pe sârbi să moară, nu să-şi piardă Dinescu (Mircea Dinescu, n.r.) debarcaderul» – cred că e ceva ce nu defineşte poporul român. Noi totdeauna îi ajutăm pe alţii şi ne ajutăm pe noi şi sunt foarte mândru de lucrul ăsta”, a adăugat el.

Fostul lider PSD și premier Victor Ponta, care candidează independent la alegerile prezidențiale din luna mai cu sloganul „România pe primul loc”, a spus miercuri, într-un podcast moderat de Robert Turcescu, că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. El susține că atunci a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul. Întrebat de ce a fost nevoie de acea dispoziție dată de el, Ponta a spus: „Pentru că se inunda partea românească. Și s-a inundat”.

Afirmațiile lui Ponta privind inundațiile din 2014 au provocat reacții puternice în spațiul public, premierul Marcel Ciolacu, candidatul coaliției, Crin Antonescu, și liderii PSD cerându-i să se retragă din cursa prezidențială de anul acesta. Iar liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, a anunțat, pe Facebook, că va depune o plângere penală la Parchetul de pe lângă ICCJ pentru înaltă trădare pe numele fostului premier.

Ponta le-a răspuns, anterior în cursul zilei de joi, susținând că „în vremuri grele adevărații lideri iau decizii pentru oameni, iar haterii critică și dezinformează”. „În 2014, am avut grijă în primul rând de români – niciun locuitor din zona riverană a Dunării nu a fost in pericol – nicio gospodărie nu a fost grav afectată. Am salvat și mii de vieți omenești din țara vecină și prietenă Serbia”, a scris el.

Într-un mesaj publicat joi pe Facebook, fostul premier a precizat că în anul 2014 au avut loc cele mai mari inundații din ultimii 120 de ani din Europa, care au produs victime și distrugeri uriașe, iar România, ca un bun vecin, a ajutat țările aflate în pericol.

„Sunt pregătit pentru toate atacurile murdare și disperate ale Rețelei «Soros» și ale corupților care se tem de mine. Nimic și nimeni nu mă poate intimida sau opri din drumul meu acum. Nu voi organiza «înjunghieri» pe la spate, ca la USR, și nici nu mă voi ascunde de dezbateri în spatele fustelor unei jurnaliste dominate de propriile frustrări freudiene! Voi continua să le prezint românilor proiectele serioase prin care să ieșim din criza actuală, să le redăm demnitatea și siguranța pentru viitor! Românii trebuie să știe că, în 2014, au avut loc cele mai mari inundații din ultimii 120 de ani din Europa, care au produs victime și distrugeri uriașe”, s-a apărat Ponta prin intermediul mesajului său de pe Facebook.

Hidrolectrica a reacționat, într-un comunicat de presă, și a transmis că exploatarea Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie de la Porțile de Fier este reglementată prin lege, existând prevederi inclusiv pentru perioadele de ape mari, iar, în mai 2014, exploatarea s-a făcut respectând reglementările în vigoare.

La rândul său, Răzvan Nicolescu, ministru al Energiei în timpul inundațiilor din mai 2014, a rpecizat că instituția care ia decizii în cazul deversării unui râu este Administrația Națională Apele Române, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului, iar dispozițiile de deversare emise de ANAR sunt puse în aplicare de sucursalele companiilor energetice fără că acestea să aibă dreptul de a se opune. Nicolescu a subliniat că nu a fost consultat și nu a participat niciodată la o decizie de deversare a unui râu.

HotNews a arătat joi, după izbucnirea scandalului, că legăturile lui Victor Ponta cu președintele sârb Aleksandar Vucic sunt unele profunde.

Ponta a fost numit în 2016 consilier onorific al lui Vucic, actualul lider de la Belgrad care la momentul respectiv era premier. De asemenea, în 2014, după episodul inundațiilor, Victor Ponta avea cel puțin trei întrevederi cu Vucic, potrivit datelor de pe site-ul Guvernului României.

O legătură a lui Ponta cu Serbia este și Sebastian Ghiță, cel care controlează postul România Tv și care a fugit în această țară în decembrie 2016.