Ce a decis instanța în cazul a cinci dintre manifestanții acuzați de violențe în Piața Victoriei

Instanța a decis miercuri seară măsuri preventive în cazul a cinci dintre manifestanții reținuți în urma violențelor comise la protestul din Piața Victoriei. Patru dintre ei au fost plasați în arest la domiciliu, iar unul a primit 30 de zile de arest preventiv.

După audierile care au avut loc la secțiile de poliție, cinci dintre instigatorii de la protestul violent de marți, din Piața Victoriei, au fost duși miercuri seară cu duba la Judecătoria Sectorului 1. Procurorii au cerut în cazul fiecăruia dintre ei măsura arestării preventive pentru 30 de zile, informează Digi24.ro.

Instanța a decis în final arest preventiv în cazul unuia dintre manifestanți, iar pentru ceilalți patru arest la domiciliu. Ședința de judecată a durat peste 2 ore.

Persoane reținute în cazul protestului violent din Piața Victoriei, aduse la instanță. FOTO: Inquam Photos / George Călin

Pe lângă cei cinci, un al șaselea va ajunge și el în fața instanței, după ce a fost reținut în cursul zilei de miercuri, când încerca să ajungă acasă, în județul Bihor. Asupra lui s-a găsit o armă, mai precizează Digi24.

Violenţele au avut loc marţi, în Piaţa Victoriei din Capitală, unde se desfăşura un protest al fermierilor. În urma violenţelor, zece jandarmi au fost răniţi, patru fiind duşi la spital. De asemenea, două autospeciale ale Jandarmeriei au fost avariate.

Bilanțul protestelor violente din Piața Victoriei

Jandarmeria Bucureşti a anunțat miercuri că structurile MAI continuă activităţile „pentru identificarea şi sancţionarea celor care au încălcat legea” la protestul din Piața Victoriei.

În total, 47 de persoane au fost duse la sediile unităţilor de Poliţie pentru verificări şi documentarea faptelor, iar, până în prezent, şase persoane au fost reţinute, a precizat Jandarmeria Capitalei.

De asemenea, instituția a menționat că în urma activităților desfășurate de polițiști și de jandarmi au fost întocmite până acum trei dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică și distrugere, precum și portul sau folosirea de obiecte periculoase.

„În ceea ce privește faptele contravenționale, au fost aplicate până la acest moment 24 de sancțiuni, în valoare totală de 46.000 de lei”, a precizat Jandarmeria.

Pe timpul protestului, echipajele medicale au acordat sprijin pentru 32 de persoane care au prezentat diverse stări de rău, respectiv lipotimie, dureri toracice, amețeli, iar 9 persoane au fost transportate la unități medicale.

Protestul fermierilor de marți din Piața Victoriei a fost marcat de violențe, iar Jandarmeria București nu a exclus posibilitatea să fi existat printre manifestanți „persoane infiltrate și instigatori” care au încercat „să provoace dezordine”.

Instituția a precizat că structurile MAI „respectă și protejează dreptul cetățenilor de a protesta și de a-și exprima public nemulțumirile”, dar că în același timp dreptul de a manifesta „nu poate fi folosit ca justificare pentru violență, distrugeri, agresarea forțelor de ordine sau alte încălcări ale legii”.

„Activitățile operative ale structurilor MAI continuă. Sunt desfășurate în continuare verificări pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în săvârșirea unor fapte de natură penală sau contravențională. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București”, a mai anunțat Jandarmeria București.