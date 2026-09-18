Decizia luată de USR după derapajul lui Mihai Gâdea. Apel către partidele care au contracte cu televiziunile

USR nu va mai trimite niciun reprezentat în platoul emisiunii „Sinteza Zilei”, au anunțat vineri reprezentanții partidului. Decizia vine după ce Mihai Gâdea a atacat virulent USR, în emisiunea de joi seară, iar vicepreședintele partidului, Radu Mihaiu, aflat în platou, a părăsit studioul.

„USR nu va mai trimite niciun reprezentat în platoul emisiunii «Sinteza Zilei», moderată de Mihai Gâdea, atâta timp cât linșajul mediatic, insinuările care răspândesc ură, intimidarea și dezumanizarea reprezentanților și votanților USR continuă”, a anunțat USR printr-un comunicat.

„Propaganda lui Ion Iliescu reînviată”

În același mesaj, reprezentanții USR spun că vor face o sesizare la CNA, întrucât „de luni de zile, Mihai Gâdea și-a transformat emisiunea într-un tribunal politic împotriva USR, a miniștrilor USR, a lui Dominic Fritz și a Guvernului Bolojan”.

„Am văzut-o și aseară, cu o isterie xenofobă pe care o vom reclama la CNA. Paranoia și propaganda lui Ion Iliescu reînviată. Nu ai mâncat salam cu soia, nu ești bun să conduci țara. Au fost atacați doi politicieni pentru că au studiat în Germania și au existat repetate insinuări că liderii proeuropeni ai USR și PNL primesc comenzi din afara țării. Pentru ei, studiile și experiența europeană devin «probe» de trădare”, acuză USR.

Reprezentanții partidului spun că totul a început când a fost citită o știre care relata că Dominic Fritz este cel care i-a spus președintelui Nicușor Dan că pune partidul mai presus de bunăstarea României:

„Când i s-a atras atenția că există o dezmințire oficială din partea președintelui USR, jurnalistul a refuzat dreptul la replică, cinic: «Eu nu-l cred. Nu e prima oară când USR minte». Un linșaj continuu. Jurnalismul înlocuit cu propagandă”.

Apel către partidele care dau bani la televiziuni

La finalul mesajului, USR cere politicienilor „să oprească discursul urii și să nu-l mai alimenteze cu declarații și bani revărsați în televiziunile care-l practică”:

„Să rămână singuri PSD-iștii, cu dezinformările și cu strigătele de «trădători». Cerem și politicienilor să oprească discursul urii și să nu-l mai alimenteze cu declarații și bani revărsați în televiziunile care-l practică. Românii s-au săturat de atâta venin”.

Gâdea: „Măi nesimţiţilor, nu aţi zis voi că nu mai vreţi să vorbiti cu PSD?”

„Măi nesimţiţilor, nu aţi zis voi că nu mai vreţi să vorbiti cu PSD? Nu aţi blocat voi România patru luni de zile că nu vorbiti nici cu PSD, nici cu AUR. Uitaţi ce zice Fritz acum, acum vrea cu PSD. Voi chiar nu aveţi nicio limita?, i-a spus Mihai Gâdea joi seară reprezentantului USR din studio, Radu Mihaiu.

Gâdea și-a continuat tirul, de data aceasta adresându-i-se direct lui Mihaiu, fostul primar al Sectorului 2.

„Domnule Mihaiu, nu vă e domne ruşine?! Patru luni de zile aţi înnebunit ţara asta că nu se poate cu PSD. Acum vreti cu PSD?!”, a continuat Mihai Gâdea.

În cele din urmă, Radu Mihaiu a părăsit studioul.

„La revedere. Dacă dumneavoastră nu puteţi decât să vă jigniţi invitaţii fără niciun fel de argument, la revedere”, a declarat deputatul USR, scotându-şi lavaliera şi părăsind studioul, a scris PaginadeMedia.