Decizia pe care trebuie să o ia Trump după un summit în China fără un progres vizibil. Opțiunile privind Iranul și aspectele care îl irită cel mai mult

Președintele american Donald Trump a devenit tot mai nemulțumit de eforturile diplomatice pentru încheierea războiului din Iran, iar în interiorul administrației sale există viziuni diferite în ceea ce privește calea de urmat, potrivit CNN.

Unii oficiali ai administrației de la Washington spuseseră că își doresc să vadă cum decurg discuțiile dintre Trump și liderul Chinei, Xi Jinping, înainte de a fi stabilită calea de urmat în privința situației din Orientul Mijlociu.

Liderul Statelor Unite s-a întors vineri de la Beijing, după un summit de două zile cu Xi Jinping, în urma căruia a declarat pentru Fox News că nu are nevoie de ajutorul Chinei pentru soluționarea conflictului din Iran.

Acum, Donald Trump trebuie să decidă dacă lansarea unor noi atacuri asupra Iranului este într-adevăr cea mai bună opțiune pentru a pune capăt unui război care s-a întins dincolo de cele șase săptămâni pe care le estima el inițial, ducând la majorarea prețurilor la carburanți și afectându-i popularitatea în ochii electoratului în materie de gestionare a economiei.

Viziuni diferite în interiorul administrației Trump

La nivelul administrației americane au existat viziuni diferite cu privire la calea de urmat în privința Iranului, au spus pentru CNN surse familiare cu discuțiile.

Unele voci, printre care și oficiali de la Pentagon, au pledat pentru o abordare mai agresivă, inclusiv pentru lovituri țintite, de la care speră că vor presa Iranul să accepte un compromis.

Alții, însă, vor să fie pus accentul pe diplomație. Trump însuși a adoptat această abordare în ultimele săptămâni, sperând că îmbinând negocierile directe cu presiunea economică va convinge Iranul să încheie un acord. Totuși, Teheranul nu s-a îndepărtat prea mult de termenii săi de când liderul SUA a anunțat un armistițiu, în aprilie.

Pentru că Iranul nu a arătat disponibilitate de a se abate de la poziția sa, Trump a devenit tot mai nerăbdător.

Aspectele care îl irită în mod deosebit sunt blocajul din Strâmtoarea Ormuz, o rută crucială pentru aprovizionarea globală cu energie și mărfuri, și divizarea pe care o observă la nivelul conducerii iraniene și care a complicat și mai mult negocierile, spun sursele.

„Președintele are la dispoziție toate opțiunile. Cu toate acestea, preferința sa este întotdeauna diplomația”, a declarat pentru CNN purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, susținând că Trump „va accepta doar un acord care protejează securitatea națională a țării noastre”.

Trump susține că nu are nevoie de ajutorul Chinei

După ce s-a întors din China, președintele american a declarat pentru Fox News că nu are nevoie de ajutorul lui Xi Jinping pentru soluționarea războiului din Iran.

„Și-ar dori să ajute. Dacă vrea să ajute, acest lucru este grozav, dar nu avem nevoie de ajutor”, a afirmat liderul SUA, citat de CBS News.

În timpul zborului de întoarcere, el le spusese reporterilor prezenți la bordul Air Force One că președintele Chinei este de acord că Iranul trebuie să redeschidă Strâmtoarea Ormuz. Chiar și așa, Beijingul nu a dat niciun semn că se va implica în această chestiune, remarcă Reuters.

„Nu cer nicio favoare, pentru că atunci când ceri favoruri trebuie să întorci favorul”, a spus Donald Trump, întrebat de un reporter aflat la bordul Air Force One dacă Xi Jinping și-a asumat ferm că va face presiuni asupra iranienilor pentru redeschiderea acestei rute.

Coaliție internațională pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz

O coaliție condusă de Franța și Regatul Unit, la care au aderat peste 40 de țări, pregătește o intervenție pentru redeschiderea rutei după un acord de încetare a ostilităților, potrivit publicației de analiză militară Breaking Defense.

Misiunea MMA a fost definită la summitul din aprilie de la Paris drept una „independentă și strict defensivă pentru a proteja navele comerciale și a liniști operatorii”. Planul stabilit prin documentul comun al guvernelor de la Londra și Paris prevede și începerea „operațiunilor de deminare imediat ce condițiile o vor permite, în urma unui acord de încetare a focului durabil”.

Pe timp de pace, prin Strâmtoarea Ormuz treceau zilnic aproximativ 20 de milioane de barili de petrol, ceea ce reprezintă 25% din comerțul maritim global de țiței, conform datelor EIA (Administrația Americană pentru Informații în Domeniul Energiei).

Prin aceeași rută circula de obicei și o cincime din consumul mondial de gaze naturale lichefiate (GNL).