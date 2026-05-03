Decizia pregătită de OPEC+, la două zile după ce Emiratele Arabe Unite au părăsit grupul

OPEC+ urmează să aprobe duminică o creștere modestă a producției de petrol, au declarat surse pentru Reuters, însă această majorare va rămâne în mare parte doar pe hârtie atâta timp cât conflictul dintre SUA și Iran continuă să perturbe aprovizionarea cu țiței din Golf.

Șapte țări OPEC+ au convenit să majoreze țintele de producție de petrol cu aproximativ 188.000 de barili pe zi în iunie, a treia creștere lunară consecutivă, au declarat sursele, lucru precizat și în proiectul de declarație.

Măsura este menită să arate că grupul este pregătit să crească aprovizionarea odată ce războiul se va opri. De asemenea, se continuă cu planurile de a crește țintele de producție în ciuda părăsirii grupului de către Emiratele Arabe Unite în această săptămână, au declarat sursele.

Cele șapte țări membre care se vor reuni duminică sunt Arabia Saudită, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan, Rusia și Oman. Odată cu plecarea EAU, OPEC+ numără 21 de membri, inclusiv Iranul, dar în ultimii ani doar cele șapte țări plus EAU au fost implicate în deciziile lunare privind producția.

Războiul din Iran, care a început pe 28 februarie, și închiderea Strâmtorii Ormuz care a urmat au afectat exporturile membrilor OPEC+ Arabia Saudită, Irak și Kuweit, precum și ale EAU. Înainte de conflict, acești producători erau singurele țări din grup capabile să-și crească producția.

Creșterea producției va rămâne în mare parte simbolică până la redeschiderea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și chiar și atunci va dura câteva săptămâni, dacă nu luni, până când fluxurile se vor normaliza, au declarat directorii din industria petrolieră din Golf și comercianții mondiali de petrol.

Această perturbare a propulsat prețurile petrolului la un maxim de patru ani, peste 125 de dolari pe baril, în timp ce analiștii încep să prevadă o penurie generalizată de combustibil pentru avioane în una sau două luni și o creștere a inflației globale.

Producția de țiței a tuturor membrilor OPEC+ a fost în medie de 35,06 milioane de barili pe zi în martie, în scădere cu 7,70 milioane de barili pe zi față de februarie, a declarat OPEC într-un raport luna trecută, Irakul și Arabia Saudită înregistrând cele mai mari reduceri din cauza exporturilor limitate.

Cei șapte membri ai OPEC+ se vor reuni din nou pe 7 iunie, se arată în proiectul de declarație.