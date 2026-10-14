Decizia privind intrarea Animawings în insolvență, amânată de instanță. Nume noi pe lista creditorilor

Tribunalul București a decis miercuri să amâne decizia privind cererea de intrare în insolvență depusă de compania Animawings, scrie site-ul Economica.

Cererea fusese depusă de companie pe 30 septembrie, la câteva zile după ce anunțase că renunță la zborurile cu șase dintre cele opt avioane pe care le folosea. Ulterior, compania a suspendat și restul zborurilor cu cele două avioane până la finalul lunii octombrie.

Noul termen la care urmează să fie judecată cererea de intrare în insolvență urmează să fie comunicat.

Potrivit Economica, pe lista creditorilor înscriși în dosarul de insolvență, apar Banca Transilvania, compania ROMATSA, șapte aeroporturi: Oradea, Suceava, Brașov-Ghimbav, Craiova, Sibiu, Arad și Timișoara, dar și mai multe companii care reprezintă drepturile pasagerilor, precum și câteva persoane fizice.