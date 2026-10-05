Decizia UDMR privind intrarea în viitorul guvern. Kelemen Hunor crede că președintele mai poate face și alte nominalizări

Președintele UDMR Kelemen Hunor a spus că Nicușor Dan mai poate face și alte nominalizări pentru funcția de prim-ministru în cazul în care nici noua propunere nu va trece de votul Parlamentului. Totodată, Kelemen a explicat de ce Uniunea nu va intra în viitorul guvern.

„Nu vom face parte din următorul guvern aproape 100%. Exclud. Dintr-un singur motiv. Săptămâna trecută am fost cu un guvern în parlament care nu a trecut, nu putem fi săptămâna următoare cu altă coaliție. S-a schimbat ceva? Nimic!”, a declarat Kelemen Hunor, după întrevederea delegației UDMR cu președintele Nicușor Dan.

Liderul UDMR nu a exclus însă un sprijin al formațiunii sale pentru un guvern constituit în jurul PSD.

„Dar e nevoie şi de PNL. Sau o parte din PNL, nu vorbesc de cei 16 (dizidenţii din partid – n.red.), ci de o asumare din partea PNL-ului. Şi dacă nu face instituţional, spune că nu tot PNL-ul votează, dar dacă pentru învestirea guvernului e nevoie de, ştiu şi eu, 40 de voturi, asigurăm împreună acele voturi, ca să treacă guvernul, şi după aceea fiecare îşi vede de treabă. Este şi această posibilitate pentru fiecare dintre noi”, a precizat Kelemen Hunor.

Discuție cu Sorin Grindeanu

Întrebat dacă, în discuția avută în cursul dimineții cu Sorin Grindeanu, acesta i-a cerut sprijinul UDMR chiar și pentru un guvern PSD-AUR, Kelemen a răspuns: „Noi i-am spus că nu putem face ceva alături de AUR și SOS România. Am discutat aproape o oră, dar nu mi-a cerut acest lucru.”

De asemenea, liderul Uniunii s-a declarat categoric împotriva alegerilor anticipate.

„Cred că președintele mai are, cu desemnarea de azi, încă două desemnări de făcut. Trebuie discutat, deși este greu cu un parlament atât de fragmentat. Anticipatele ne încurcă și mai mult, dar dacă ajungem la anticipate, mergem cu drag. Nu vom obține 30-40%, ci doar să trecem pragul. Dar dacă facem alegeri anticipate, ce se schimbă? Nu cred că va rezolva problemele”, crede președintele UDMR.

Întrebat de ce ar mai avea președintele Dan posibilitatea a încă două nominalizări, Kelemen a explicat: „Ca să împingă partidele către dialog. Eu cred că mai este loc de dialog în continuare.”