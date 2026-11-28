Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol (OPEC) și aliații săi, un grup cunoscut drept OPEC+, se reunește duminică pentru a stabili nivelul aprovizionării cu petrol începând cu 1 ianuarie 2027 și a conveni asupra unei noi repartizări a cotelor naționale de producție, conform EFE.

Potrivit unor surse din cadrul OPEC, conferința ministerială a celor 21 de țări-membre va avea loc prin videoconferință.

Aceasta va fi a doua reuniune plenară a grupului într-un an marcat de turbulențe generate de războaiele din Iran, Yemen și Ucraina și, în special, de perturbările traficului de petroliere pe căile navigabile strategice, cum ar fi Strâmtoarea Ormuz și Bab el-Mandeb.

De ce este importantă reuiunea?

Stabilirea cotelor de petrol de către OPEC și alianța extinsă OPEC+ este esențială deoarece controlează oferta globală de țiței și influențează direct prețul petrolului, inflația și implicit costurile la pompă la nivel mondial.

Deși țările din Golful Persic au recuperat o mare parte din producția pierdută după bombardamentele americane și israeliene asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, nu se întrevede încă o soluție definitivă pentru niciunul dintre aceste conflicte, notează agenția spaniolă de presă, preluată de Agerpres.

În consecință, incertitudinea persistă pe piețele internaționale, între temerile privind reduceri suplimentare ale ofertei, care ar duce la creșterea prețurilor țițeiului, și riscul ca o cerere globală slabă să ducă la o ofertă excesivă și să provoace o scădere drastică a prețurilor.

Provocarea reuniunii de mâine

Analiștii estimează că obținerea consensului necesar pentru stabilirea de noi cote de producție va reprezenta o provocare semnificativă pentru miniștrii care vor lua parte la reuniunea de mâine.

După ce în ultimii doi ani a inversat, treptat, cele două reduceri voluntare de producție convenite în 2023, în valoare totală de 3,85 milioane de barili pe zi (mbd), OPEC+ respectă o altă reducere de 2 mbd aprobată la sfârșitul anului 2022, care va rămâne în vigoare până la 31 decembrie.

Această reducere a stabilit plafonul producției combinate la 39,73 mbd, cifră care a scăzut la aproximativ 36,23 mbd în urma retragerii Emiratelor Arabe Unite, care avea repartizată o cotă de 3,5 mbd, din OPEC în luna mai a anului trecut.

La acest volum se adaugă producția Venezuelei, Iranului și Libiei, trei membri a căror producție nu este limitată din cauza sancțiunilor sau conflictelor care le afectează industriile petroliere.

Ce arată cele mai noi date

Conform ultimelor date OPEC, producția totală a celor 21 de membri ai alianței a atins 41,23 milioane de mbd în octombrie, echivalentul a 39% din cererea globală prognozată de organizația cu sediul la Viena pentru acest an.

Pentru a putea aloca noi cote de producție începând cu 2027, OPEC+ a mandatat anul trecut două firme independente de consultanță pentru a evalua capacitatea maximă de producție sustenabilă a fiecărui membru ca bază pentru stabilirea de noi cote naționale.

Deși aceste audituri nu sunt publice, au apărut îngrijorări din partea producătorilor care doresc o cotă mai mare, cum ar fi Irakul, Kazahstanul și Rusia.

Conform unor analiști, având în vedere tensiunile interne și incertitudinea geopolitică, miniștrii ar putea opta mâine pentru prelungirea cotelor actuale cu câteva luni, câștigând astfel mai mult timp pentru a ajunge la un acord.

Prețul țițeiului Brent, în scădere

Cotațiile petrolului au încheiat săptămâna în scădere, țițeiul Brent închizând vineri la 95,44 dolari pe baril, mai puțin cu 1,17% față de închiderea zilei precedente.

Fondată la Bagdad în 1960 de Arabia Saudită, Venezuela, Iran, Irak și Kuweit, OPEC are, în prezent, unsprezece membri, care în 2016 și-au unit forțele cu alți zece producători, inclusiv Rusia, Mexic, Kazahstan și Azerbaidjan, pentru a forma OPEC+.