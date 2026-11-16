Decizie de ultimă oră a instanței supreme în cazul fostului judecător Cristi Danileț, după ce acesta a câștigat la CEDO procesul împotriva României

Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins fostului judecător Cristi Danileț cererea de anulare a unei decizii CSM prin care a fost sancționat, în 2019, pentru postări pe Facebook. Danileț s-a adresat instanței supreme după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit, în decembrie 2025, că i-a fost încălcat dreptul la liberă exprimare. Cum explică Înalta Curte decizia luată luni.

După ce a câștigat la CEDO procesul împotriva României, fostul judecător Cristi Danileț a cerut Înaltei Curți de Casație și Justiție revizuirea sanțiunii din 2019, când salariul i-a fost tăiat cu 5% timp de două luni, din cauza unor postări făcute pe Facebook. Consiliul Superior al Magistraturii – condus atunci de Lia Savonea, actuala președintă a Înaltei Curți – a stabilit că prin postările de pe Facebook „a pătat imaginea și onoarea sistemului judiciar și a încălcat obligația de discreție”.

Luni, completul de 5 judecători de la instanța supremă i-a respins fostului judecător cererea de revizuire a sancțiunii. La scurt timp după pronunțare, ICCJ a explicat decizia, printr-un comunicat de presă.

Hotărârea de sancționare a lui Danileț, menținută pe motiv că nu mai produce efecte

„Soluția pronunțată nu pune în discuție constatarea Curții Europene, ci privește exclusiv îndeplinirea condițiilor excepționale prevăzute de lege pentru revizuire, necesare pentru desființarea unei hotărâri judecătorești definitive și, astfel, pentru înfrângerea principiilor autorității de lucru judecat și securității juridice.

Înalta Curte subliniază că hotărârea Curții Europene este obligatorie pentru statul român și pentru toate autoritățile sale, inclusiv pentru instanțele judecătorești, iar criteriile stabilite de Marea Cameră privind libertatea de exprimare a judecătorilor constituie un reper pe care instanțele române îl aplică necondiționat”, se arată în comunicatul instanței supreme.

Motivul de revizuire, continuă ICCJ, reprezintă „remediul cu caracter excepțional la care se poate recurge atunci când partea continuă să sufere consecințe grave ca urmare a încălcării drepturilor sau libertăților fundamentale cauzate de o hotărâre judecătorească și constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului”.

Completul de 5 judecători de la instanța supremă argumentează că, în cazul Danileț, nu este îndeplinită condiția existenței unor consecințe grave care să continue să se producă.

Concret, instanța supremă a refuzat revizuirea hotărârii prin care Danileț a fost sancționat pe motiv că nu mai produce efecte în prezent.

„S-a avut în vedere că sancțiunea aplicată, respectiv o reducere de 5% a indemnizației pe o durată de două luni, raportat la situația patrimonială a revizuentului, a avut efecte reduse, epuizate integral la scurt timp după pronunțare, ulterior sancțiunea fiind radiată de drept. De asemenea, s-a reținut că hotărârea a cărei revizuire s-a solicitat nu a avut nicio influență asupra soluțiilor pronunțate prin alte hotărâri judecătorești privitoare la răspunderea disciplinară a revizuentului”, mai spune ICCJ.

Instanța supremă precizează că efectele hotărârii CEDO asupra libertății de exprimare a tuturor judecătorilor „se realizează prin aplicarea de către autoritățile administrative și judiciare a standardelor stabilite de Marea Cameră, astfel încât hotărârea a cărei revizuire s-a solicitat nu mai poate produce nicio consecință”.

Decizia ICCJ este definitivă.

Ce a decis CEDO în cazul lui Cristi Danileț

Danileț a deschis proces împotriva României la CEDO în 2021, după ce ICCJ a menținut, în 2020, decizia de sancționare dispusă de CSM.

În decembrie 2025, Curtea Europeană a Drepturilor Omului i-a dat câștig de cauză fostului judecător. CEDO a condamnat România pentru încălcarea libertății de exprimare a lui Cristi Danileț și a obligat țara noastră să-i plătească aproape 10.000 de euro cheltuieli și onorarii.

În motivarea deciziei, CEDO a explicat că nu există motive pertinente și suficiente pentru sancționarea fostului judecător de către CSM pentru postările pe care le-a făcut pe Facebook.

„Curtea consideră că sancțiunea disciplinară aplicată reclamantului a constituit o ingerință în exercitarea dreptului la libertatea de exprimare al acestuia”, a anunțat CEDO.

Curtea Europeană a subliniat că „mesajele publicate de reclamant nu au rupt echilibrul rezonabil între, pe de o parte, gradul de implicare al reclamantului, în calitate de judecător, în societate, pentru a apăra ordinea constituțională și instituțiile și, pe de altă parte, datoria sa de a-și păstra independența, imparțialitatea și aparența acestei independențe și imparțialități în exercitarea funcțiilor sale”.

Pentru ce l-s sancționat CSM pe Cristi Danileț

În prima postare de pe Facebook, Danileț distribuia un interviu dat de Claudiu Sandu, pe atunci prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, în care acesta denunța în termeni foarte duri asaltul guvernării PSD asupra Justiției.

Danileț însoțea interviul cu propriul său comentariu: „Iată, ăsta procuror cu sânge în instalație: vorbește deschis despre infractori periculoși în libertate, despre ideile proaste ale guvernanților în modificarea legilor Justiției, despre linșajele împotriva magistraților!”.

A doua postare a lui Danileț care i-a atras sancțiunea era o citare a articolului 118 din Constituție, care prevede că „Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului, pentru garantarea (…) democraţiei constituţionale”. CSM a catalogat postarea drept instigare la revoltă armată.

Judecătorul Cristi Danileț a fost exclus de trei ori din magistratură de către CSM, pentru opiniile exprimate public, inclusiv pentru postări pe Tik Tok care vizau viața sa privată, însă de fiecare dată a câștigat procesele cu CSM.

Fost magistrat la Tribunalul Cluj, Danileț a părăsit sistemul în ianuarie 2024 pensionându-se la 48 de ani.