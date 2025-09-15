Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați

Șeful forțelor armate ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, i-a concediat pe Volodimir Silenko și Maksim Kituhin, comandanții Corpului 17 și, respectiv, Corpului 20 al Armatei, scrie luni, 15 septembrie, Ukrainska Pravda, citând, sub protecția anonimatului, două surse militare.

Acestea sunt primele schimbări de personal la nivel înalt de când președintele Volodimir Zelenski a anunțat, pe 3 februarie, că forțele armate ucrainene vor trece la o structură bazată pe corpuri de armată, pe fondul scandalurilor care au afectat conducerea de vârf a trupelor Kievului.

Potrivit Ukrainska Pravda, ambii comandanți au fost demiși în urmă cu una sau două săptămâni, din cauza pierderilor suferite pe câmpul de luptă în zonele aflate sub comanda lor.

Corpul 17, condus de Silenko, era responsabil pentru sectorul de pe linia frontului aflată la sud de Zaporojie, unde forțele ucrainene au pierdut recent controlul asupra satului Kamianske și au fost parțial alungate din localitatea Plavni, ambele situate de-a lungul fluviului Nipru.

Corpul 20 de Armată, al lui Kituhin, a fost dislocat de-a lungul frontierei dintre regiunile Donețk și Dnipropetrovsk, pe care forțele ruse au traversat-o în august, când au reușit pentru prima dată de la începutul războiului în provincia Dnipropetrovsk.

De ce nu reușește reforma armatei ucrainene

Armata ucraineană trece de peste șase luni printr-o tranziție lentă și plină de probleme către un sistem de corpuri de armată, notează The Kyiv Independent.

Reforma militară în derulare are ca scop introducerea unei structuri de comandă la nivel de corp de armată, deasupra nivelului de brigadă, pentru a îmbunătăți coordonarea și controlul operațional între unitățile mai mari.

Schimbarea implică eliminarea treptată a grupărilor operațional-strategice, operațional-tactice și tactice în favoarea unui sistem de comandă simplificat.

Principalul obstacol în formarea unor structuri eficiente la nivel de corp de armată este cerința ca brigăzile subordonate să opereze într-un singur sector al liniei frontului, ceea ce le permite comandanților să mențină controlul direct.

În practică, din cauza caracterului suprasolicitat al armatei ucrainene de-a lungul a sute de kilometri de linie frontală și a lipsei rezervelor strategice pentru a facilita reorganizarea sectoarelor unităților, această condiție nu a fost îndeplinită în multe cazuri, iar mai multe corpuri de armată au rămas doar parțial formate.

Majoritatea corpurilor nou formate sunt concentrate în prezent în zonele supravegheate de gruparea operațional-tactică „Donețk”, unde situația de pe linia frontului rămâne dificilă.

La începutul lunii august, Comandamentul Corpului 1 al Gărzii Naționale a preluat apărarea sectorului de front de la Dobropillia după ce forțele ruse au avansat aproximativ 10 kilometri (6 mile) în adâncimea teritoriului ucrainean.

Cu toate acestea, preluarea defensivei de pe acel sector s-a petrecut fără transferul fizic al tuturor unităților Corpului 1, majoritatea dintre acestea rămânând în sectoarele în care au luptat anterior.

Mai la nord, celebra Brigadă 3 de Asalt a Ucrainei a avut mai mult succes în formarea unei structuri de corp coezive în zona sa de responsabilitate, între orașele Lîman și Borova, mai remarcă publicația de la Kiev citată.