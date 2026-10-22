Decizie în favoarea Antenei 1 în disputa cu Cancan pe tema dezvăluirilor din „Insula Iubirii”. Ce a hotărât Tribunalul București 

Tribunalul Bucureşti a admis joi cererea Antenei 1 de a opri publicarea de către Cancan a informaţiilor despre episoadele nedifuzate din sezonul 10 al emisiunii Insula Iubirii, potrivit Pagina de Media. Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel.

Decizia instanței obligă publicaţia să elimine materialele care dezvăluie informaţii din episoadele încă nedifuzate şi îi interzice să publice astfel de informaţii înainte de difuzarea oficială.

Dosarul a fost deschis de Antena 1 la Tribunalul Bucureşti pe 15 septembrie. Postul de televiziune a cerut instanţei să oblige publicaţia să înceteze publicarea în avans informaţiilor despre evoluţia emisiunii.

Cancan trebuie să înceteze de îndată „dobândirea, utilizarea, publicarea, divulgarea, diseminarea, reproducerea sau punerea la dispoziţia publicului” a informaţiilor despre conţinutul, desfăşurarea şi deznodământul episoadelor sezonului 10 care nu au fost difuzate oficial de Antena 1.

Instanţa a mai dispus ca publicaţia să elimine, în termen de 24 de ore de la comunicarea hotărârii, toate articolele, fotografiile, înregistrările video, postările şi celelalte materiale prin care au fost divulgate informaţii despre episoadele nedifuzate.

Obligaţia vizează şi înlăturarea, în limita mijloacelor tehnice aflate sub controlul publicaţiei, a copiilor cache, fragmentelor descriptive, previzualizărilor şi trimiterilor generate de aceste materiale în motoarele de căutare şi în mecanismele proprii de indexare.

De asemenea, până la soluţionarea definitivă a dosarului de fond, Cancan nu va putea publica sau divulga, înaintea difuzării oficiale, informaţii nepublice despre evenimente, momente, rezultate sau deznodăminte ale episoadelor sezonului 10 al emisiunii Insula Iubirii.