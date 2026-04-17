Decizie în unanimitate în UDMR privind guvernarea Bolojan. Partidul a stabilit azi și abordarea lui Kelemen la întâlnirea cu Magyar de la Budapesta

Declaratii de presa dupa sedinta Consiliului Permanent al UDMR, privind finalizarea listei candidaților care vor participa la alegerile parlamentare, la Cluj-Napoca, luni, 7 octombrie 2024. Foto: Inquam Photos / Cristi Vescan

Miniștrii UDMR nu se vor retrage din Guvernul Bolojan, iar parlamentarii formațiunii nu vor vota o moțiune de cenzură împotriva acestui Executiv, au decis, vineri, în unanimitate, într-o ședință, liderii Uniunii. În privința rezultatelor alegerilor din Ungaria, Kelemen Hunor a fost mandatat să meargă săptămâna viitoare la Budapesta pentru a discuta cu Peter Magyar, viitorul premier al țării, pentru a stabili o relație de colaborare cu noua conducere din Ungaria.

Ședința UDMR a avut loc vineri în contextul crizei politice care se preconizează, dacă PSD va decide retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan și retragerea miniștrilor social-democrați din guvernare.

Un alt subiect important pe ordinea de zi a liderilor UDMR au fost alegerile din Ungaria, în care principalul lor aliat, Viktor Orban, a fost învins.

„Consiliul Permanent a decis că este interesul major al comunității maghiare din România ca UDMR să aibă o relație bună cu Guvernul Ungariei, oricare ar fi partidul de guvernământ. În acest sens, l-am mandatat în unanimitate pe Kelemen Hunor să poarte discuții cu viitorul prim-ministru al Ungariei la Budapesta, săptămâna viitoare”, a declarat, pentru HotNews, unul dintre liderii UDMR, deputatul Csoma Botond.

Nu e clar când săptămâna viitoare se vor întâlni Kelemen Hunor și Peter Magyar: „Depinde și ce discuții vor fi la București, pentru că trebuie să fim prezenți la București dacă vor fi discuții în coaliție sau Nicușor Dan convoacă la discuții liderii coaliției”.

„Noi nu ne retragem miniștrii”

UDMR a decis, tot în unanimitate, ca președintele formațiunii să „gestioneze posibila criză guvernamentală din cadrul coaliției de guvernare”.

„Din câte am înțeles, colegii de la PSD vor merge în direcția retragerii miniștrilor din Guvern”, a declarat Csoma Botond.

„Noi nu ne retragem miniștrii, v-am spus, nu suntem legați ombilical nici de PSD, nici de PNL. Noi dorim stabilitate, ca această formulă de guvernare să continue, dar sigur acum va conta la ce concluzie vor ajunge sau la ce compromis pot să ajungă, dacă mai pot, colegii de la PNL și PSD”, a explicat deputatul.

„Cred că nu vom susține nici o moțiune de cenzură”

Întrebat de HotNews dacă asta înseamnă automat și că UDMR nu va vota o moțiune de cenzură în Parlament împotriva premierului Ilie Bolojan, Csoma Botond a explicat că în cadrul ședinței de vineri liderii formațiunii nu au „discutat acest aspect foarte tehnic al moțiunii de cenzură”.

„Dar având în vedere că noi dorim stabilitate și nu ne poziționăm împotriva prezentei guvernări, eu cred că nu vom susține nici o moțiune de cenzură. Dacă nu ne retragem miniștrii nu susținem nici o moțiune de cenzură împotriva Guvernului”, a declarat Csoma Botond.

El a mai spus și că UDMR e dispus să se renegocieze pozițiile din coaliție, în cazul în care se ajunge la concluzia că actualele partide din formula guvernamentală (PSD, PNL, USR, UDMR, Minorități Naționale) ajung la concluzia că se poate reface o guvernare care să plece „de la zero”.

UDMR are în actualul guvern doi miniștrii (Cseke Attila – la Dezvoltare și Andras Demeter – la Cultură) și un vicepremier, în persoana lui Tanczos Barna.