Decizie majoră în SUA: Departamentul de Stat a aprobat vânzarea către Ucraina a mii de rachete de croazieră

Departamentul de Stat al SUA a aprobat o potențială vânzare de rachete de croazieră lansate din aer și echipamente conexe către Ucraina, în valoare estimată de 825 de milioane de dolari, a anunțat Pentagonul, potrivit Reuters.

Potențiala a 3.350 de rachete Extended Range Attack Munition (ERAM) include kituri de ghidare GPS și sisteme de apărare electronică pentru aceste rachete, care au o rază de acțiune de „câteva sute de mile”, potrivit unuia dintre producători.

Anunțul vine după ce Kievul a fost supus joi unui atac masiv din partea Rusiei, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat la începutul acestei luni că Kievul a obținut 1,5 miliarde de dolari de la aliații europeni pentru a achiziționa arme americane, ca parte a unui mecanism care, potrivit lui, „ne întărește cu adevărat apărarea”.

Vânzarea rachetelor este plătită de către Danemarca, Norvegia și Țările de Jos în cadrul programului Jump Start, cu finanțare suplimentară prin programul american de finanțare militară externă, a declarat o persoană familiarizată cu tranzacția.

Pachetul include, de precizat , echipamente de sprijin, software de planificare a misiunilor, piese de schimb și asistență tehnică, a transmis Pentagonul.

Agenția de Cooperare pentru Securitate și Apărare a Pentagonului a notificat joi Congresul cu privire la posibila vânzare, adăugând: „Această vânzare propusă va sprijini obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite, îmbunătățind securitatea unei țări partenere care este o forță pentru stabilitatea politică și progresul economic în Europa”.

În ciuda aprobării de către Departamentul de Stat, notificarea nu indică faptul că a fost semnat un contract sau că negocierile au fost încheiate.

Pentagonul a precizat că Zone 5 Technologies și CoAspire sunt principalii contractori pentru aceste rachete.