Decizie surprinzătoare! Unde se joacă meciul Turcia – România din semifinalele barajului CM 2026

Turcia – România se va juca pe 26 martie 2026, însă acum a fost decis și stadionul care va găzdui meciul din semifinalele barajului CM 2026.

Federația Turcă de Fotbal a anunțat oficial că partida cu România din semifinala barajului pentru CM 2026 se va juca la Istanbul, deși în urmă cu aproximativ 2 săptămâni lua în calcul ca duelul să se desfășoare la Bursa, pe faimosul „stadion-crocodil”.

În mod suprinzător, aceștia au ales ca meciul să se joace pe stadionul celor de la Besiktas și nu pe cel al lui Galatasaray, așa cum se vehiculase inițial.

„Echipa noastră națională va întâlni România pe teren propriu în semifinalele barajului de calificare la Cupa Mondială FIFA 2026, meciul urmând să se dispute la Istanbul.

Meciul, care va avea loc pe stadionul Beşiktaş Park, va începe la ora 20:00 (19:00 ora României), joi, 26 martie 2026.

