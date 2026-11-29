Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că afirmațiile ministrului german al afacerilor externe denotă un „analfabetism profund”, a relatat duminică DPA.

Luni, la Berlin, la cea de-a 72-a sesiune anuală a Adunării Parlamentare a NATO, ministrul Johann Wadephul spusese că „vom avea pace și stabilitate în Europa doar împotriva Rusiei, nu împreună cu Rusia”.

„Aceasta este analiza noastră lucidă”, a mai afirmat el atunci, potrivit Agerpres.

Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui rus Vladimir Putin, a pus la îndoială faptul că Wadephul ar fi făcut această afirmație într-o „stare lucidă”.

„Este extrem de neobișnuit să auzi astfel de declarații din partea unui ministru de externe”, a spus Ușakov, duminică, la televiziunea de stat rusă.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Rusiei, Maria Zaharova, pusese la îndoială și modul în care ministrul Wadephul înțelege istoria.

Ea a susținut că perioadele în care au existat relații normale între Rusia și Germania au servit intereselor ambelor țări, în timp ce confruntările au fost întotdeauna în detrimentul Germaniei.

Wadephul, despre intențiile Rusiei

Luna trecută, șeful diplomației germane avertiza că există riscul ca Rusia să aibă ambiţii mai extinse, dincolo de războiul împotriva Ucrainei.

Înaintea războiului, Rusia menţinea relaţii bune cu Ucraina, nu se confrunta cu nicio ameninţare şi avea acorduri de aprovizionare favorabile cu ţări precum Germania, a spus Wadephul pentru postul ntv.

„Şi de aceea trebuie să presupunem că Rusia are planuri mai ample”, a declarat el.

Întrebat ce a vrut să spună, Wadephul a făcut referire la declarațiile anterioare ale preşedintelui rus Vladimir Putin, care a descris prăbuşirea Uniunii Sovietice ca fiind cea mai mare catastrofă a secolului al XX-lea.

„Dacă asta a fost cea mai mare catastrofă, atunci probabil că vrea să o inverseze”, a adăugat Wadephul.

Oficialul german a spus că acest lucru implică Ucraina, precum şi Georgia, Republica Moldova şi statele baltice.

Deoarece statele baltice sunt atât membre UE, cât şi NATO, Germania ar fi afectată de asemenea, ca aliat, a susţinut şeful diplomaţiei germane.