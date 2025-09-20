„Declin seismic” pentru situația drepturilor omului în Rusia. Raportul realizat o expertă a ONU

Situația drepturilor omului în Rusia s-a înrăutățit dramatic de când a început războiul din Ucraina, potrivit unui nou raport realizat de o expertă din Organizația Națiunilor Unite (ONU), în care sunt denunțate tortura „endemică” și participarea profesioniștilor din domeniul medical la abuzuri, transmite AFP.

Raportorul special al ONU pentru situația drepturilor omului din Rusia, Mariana Kațarova, a declarat în cel mai recent raport al său că Moscova a lansat o represiune sistematică împotriva criticilor după începutul invaziei militare pe scară largă în Ucraina, în februarie 2022.

„Situația drepturilor omului s-a deteriorat constant, constituind un declin seismic”, a concluzionat ea în raportul pe care îl va prezenta luni Consiliului pentru Drepturile Omului.

Instituțiile publice, transformate „în instrumente de represiune și război”

În ultimii trei ani și jumătate, „autoritățile ruse au intensificat utilizarea urmăririi penale, a pedepselor cu închisoarea pe termen lung, a intimidării, a torturii și a relelor tratamente pentru a reduce la tăcere opoziția față de război”, se arată în raport.

Kațarova, care a fost numită de consiliu în 2023 și a devenit astfel prima observatoare susținută de ONU pentru situația drepturilor omului din Rusia, a avertizat că discursul oficial din Rusia „reinterpretează exercitarea legitimă a drepturilor omului ca «amenințări de securitate existențiale» și prezintă astfel de persoane drept «inamici ai statului»”.

Experta independentă, care nu vorbește în numele ONU, a declarat că autoritățile ruse „au destructurat independența instituțională, aducând sistemul judiciar, legislativ și forțele de ordine sub control politic direct”.

„Această capturare sistemică a transformat instituțiile publice în instrumente de represiune și război”, a adăugat Mariana Kațarova.

În raport este denunțată în special „recurgerea continuă, pe scară largă și sistematică, la tortură și rele tratamente de către oficialii de aplicare a legii, forțele de securitate, funcționarii penitenciarelor și membrii forțelor armate” din Rusia.

Totodată, este criticat „un model clar de participare a profesioniștilor din domeniul sănătății și tolerare a celor mai abominabile torturi, în special asupra deținuților ucraineni”.

Kațarova a declarat că mărturiile coroborate independent ale victimelor descriau modul în care personalul medical, în unele cazuri, a instruit personalul închisorii „cu privire la modul de aplicare a șocurilor electrice pentru a provoca dureri mai mari”.

Ea a lansat un apel către Rusia, solicitându-i „să urmărească penal orice personal medical care a participat, a tolerat sau nu a raportat tortura sau relele tratamente”.