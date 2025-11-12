Decoperire rară în Germania: Forma sălbatică a poliomielitei, depistată într-o probă de apă uzată

ILUSTRAȚIE - 29 ianuarie 2025, Berlin: Pe un carnet de vaccinare mai vechi, câmpurile poliomielită (stânga-dreapta), difterie și tetanos arată bifate. FOTO: Annette Riedl / AFP / Profimedia

Forma sălbatică a virusului care provoacă poliomielita a fost detectată într-o probă de apă uzată din Germania, a transmis miercuri pentru Reuters principalul organism de sănătate publică al țării, descoperirea reprezentând un pas înapoi în eforturile de eradicare la nivel mondial a acestei boli mortale.

Descoperirea a venit la mai bine de 30 de ani după ce au fost înregistrate ultimele cazuri de infecții cu virusul poliomielitei sălbatice la oameni în Germania și marchează prima detectare a formei sălbatice a virusului în probele de mediu din țară de când a început acest tip de monitorizare de rutină, în 2021.

„Virusul poliomielitei sălbatice de tip 1 (WPV1) a fost detectat într-o probă de apă uzată din Germania”, a declarat Institutul Robert Koch într-un comunicat transmis agenției de presă, adăugând că nu au fost raportate infecții la oameni.

Polio, prescurtarea de la poliomielită, este o infecție virală care poate provoca moartea sau paralizia, dar care poate fi prevenită prin vaccinare.

Există două forme de poliomielită care circulă la nivel global. Poliomielita sălbatică este mai rară și este prezentă doar în Afganistan și Pakistan. Cealaltă formă, derivată din vaccin, circulă în mai multe țări și provine din cazuri rare în care virusurile vii atenuate, utilizate pentru imunizare, suferă mutații și se răspândesc.

Institutul Robert Koch a adăugat miercuri că riscul pentru populația generală a Germaniei din cauza oricăreia dintre cele două forme de poliovirus este „foarte scăzut” datorită acoperirii vaccinale ridicate și deoarece cazurile de detectare a virusului în apele uzate sunt doar „izolate”.

Testarea apelor uzate pentru depistarea virusului este o tehnică utilizată la nivel global pentru a urmări răspândirea poliomielitei.

Institutul Robert Koch a început să raporteze descoperirea poliovirusului derivat din vaccin în mai multe probe de ape uzate din Germania de la sfârșitul anului 2024.

Ultimul caz de infecție cu poliomielită dobândită în Germania prin virusuri sălbatice a fost raportat în 1990. Cele mai recente cazuri importate, aduse din Egipt și India, au fost înregistrate în 1992.