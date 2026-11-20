Bursele din Asia au înregistrat o cădere abruptă, cu corecții de peste 5% pe piețele financiare Tokyo, Seul și Taipei, influențate de prăbușirea acțiunilor din sectorul microprocesoarelor, potrivit AFP și Reuters.

Scăderile majore de pe aceste burse a venit în condițiile în care succesul listării companiei de AI Anthropic nu a fost suficient pentru a risipi îngrijorările persistente legate de inteligența artificială.

O săptămână grea pentru bursele asiatice

Marele indice MSCI al acțiunilor din regiunea Asia-Pacific, cu excepția Japoniei, a înregistrat o scădere de 3,3%, cea mai mare scădere într-o singură zi din ultimele aproape patru luni.

Indicele a înregistrat o scădere de 8,5% în această săptămână, cea mai slabă performanță din martie 2020, când pandemia de COVID-19 se răspândea la nivel mondial.

Indicele japonez Nikkei din Japonia a scăzut cu 5% și a marcat o scădere săptămânală de 7,7%, în timp ce indicele KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu 5,2% și a încheiat săptămâna cu o scădere de 8%.

Acțiunile din Taiwan au scăzut cu 6,2% vineri și cu 17,5% pe săptămână, cea mai mare scădere săptămânală din 1990.

Marele succes al Anthropic nu a îndepărtat pesimismul general

Piețele asiatice au urmat exemplul Bursei din New York, care a încheiat ziua de joi pe minus, în ciuda debutului fulminant al companiei Anthropic: în prima sa zi de tranzacționare, mult așteptată, creatorul agentului Claude, a încheiat ziua cu o creștere de 17,07%.

Prin această listare la bursă, compania americană a strâns o sumă record de 81,3 miliarde de dolari.

Însă acest succes nu a fost suficient pentru a risipi pesimismul din jurul titlurilor tehnologice, afectate de restricțiile americane privind exportul de cipuri, de perspectivele unei înăspriri a reglementărilor pentru centrele de date și de lipsa de rentabilitate a multor actori din sector.

Iar scandalul care a afectat compania Nvidia și pe fostul său director general, Jensen Huang, a amplificat îngrijorările.

În acest context, investitorii s-au debarasat de alte acțiuni pentru a putea cumpăra titlurile Anthropic, recent introduse pe bursă.

„Traiectoria cea mai probabilă pare să rămână în jos”

„Aversiunea față de risc s-a accentuat pe măsură ce investitorii au continuat să-și lichideze pozițiile supraaglomerate și să reevalueze contextul macroeconomic general în urma ofertei publice inițiale (IPO) a Anthropic, care a doborât toate recordurile”, a declarat Preston Pagli, analist de piețe la Citi.

„Listarea Anthropic declanșează un nou val de vânzări pe piețele mondiale. Ne putem întreba dacă importanta strângere de fonduri realizată de Anthropic a contribuit la o secătuire a lichidității” în detrimentul altor acțiuni, „dar, în orice caz, acest lucru nu a întărit deloc moralul investitorilor”, a afirmat Chris Weston, de la firma de brokeraj Pepperstone.

În acest context, „va fi dificil să ne imaginăm o creștere durabilă pentru Anthropic fără o revenire mai amplă a apetitului pentru risc. (…) Pe termen scurt, atâta timp cât cumpărătorii nu vor da dovadă de o convingere reală, traiectoria cea mai probabilă pare să rămână orientată în jos”, a avertizat el.

Alibaba rezistă

Spre deosebire de multe titluri tehnologice asiatice, gigantul chinez Alibaba înregistra o creștere de 3,72% a acțiunilor sale în jurul orei 06:30 GMT la Bursa din Hong Kong.

Grupul, cunoscut pentru platformele sale de comerț electronic, a anunțat joi o nouă creștere de 10% față de anul trecut a cifrei de afaceri trimestriale, datorită creșterii continue a sectorului său de AI, profitul net chiar triplându-se în această perioadă.