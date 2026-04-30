„Deja au mers mult prea departe”. Ciprian Ciucu exclude noi discuții cu PSD

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a afirmat, joi, la Digi24, că liberalii nu vor mai purta discuții cu PSD pentru refacerea coaliției, afirmând că social-democrații „au mers mult prea departe” prin depunerea moțiunii de cenzură și apelul făcut către PNL de a-l înlătura pe Ilie Bolojan de la conducerea partidului.

Invitat să comenteze apelul făcut miercuri de către PSD, adresat liberalilor, prin care cere ca aceștia să-l înlăture pe Ilie Bolojan din funcția de președinte al partidului ca un pas către refacerea coaliției de guvernământ, Ciprian Ciucu a spus:

„Este jignitor din mai multe puncte de vedere. Este o criză provocată de PSD. Cum poate presupune PSD că-și va trăda propriul președinte ales? Și-au asumat criza după ce am spus de două ori că nu vom mai face alianță cu PSD dacă vor pica guvernul.”

Ciucu s-a referit la un comunicat al PSD de miercuri în care liberalilor li se cerea să ia în calcul refacerea coaliției „post-Bolojan”.

„Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile”, se spunea în comunicatul PSD.

Primarul Capitalei i-a acuzat pe social-democrați că își doresc „un PNL slugă”, care să-i ajute să obțină mai mulți bani, mai multă putere și mai multă influență politică.

Pe de altă parte, Ciucu nu a exclus posibilitatea unor situații punctuale în care unii liberali să-și dorească refacerea coaliției, dar fără Bolojan.

„Nu pot fi sigur de nimic azi, dar nu cred că partidul își va trăda liderul. Vă dați seama cât de penibil ar fi să ne întoarcem (…) PSD are un lider la jumătatea încrederii în partidul lor. Noi îl avem la dublul încrederii în partid. Cum își permit să facă acest lucru”, a spus Ciucu.

El nu a exclus posibilitatea ca PNL să ajungă în opoziție, însă crede că acest lucru ar putea permite reformarea partidului.

„Avem doar două opțiuni: guvern minoritar sau opoziție. Exclud noi discuții cu PSD. Deja au mers mult prea departe, au jignit fiecare membru PNL prin declarațiile lor”, a conchis Ciprian Ciucu.