ACUM Ilie Bolojan critică dur „Moțiunea Stingem Lumina”: „Am luat măsuri care au deranjat teribil” / Mesaj pentru „indiferent cine va veni”

După ce moțiunea de cenzură inițiată de către PSD și AUR a fost citită, miercuri, în plenul Parlamentului, premierul Ilie Bolojan dă un interviu postului TVR 1, de la ora 21.00, în care este așteptat să explice care sunt „mizele” moțiunii de cenzură și demersurile pe care le vor întreprinde în zilele următoare partidele care încă susțin cabinetul pe care-l conduce.

Ilie Bolojan va vorbi despre situația politică a României din aceste zile și despre scenariile posibile după dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură.

HotNews transmite în format LIVETEXT declarațiile premierului Ilie Bolojan:

-„Nu fac pronosticuri, consider că trebuie să așteptăm finalul votului și apoi voi putea face considerații legate de vot. Acum suntem într-o criză guvernamentală generată de PSD care nu ar elegătură cu ce se întâmplă acum în țară.

-Înseamnă o creștere a îngrijorării investitorilor legate de ce se întâmplă în România. Lupt pentru a recâștiga încrederea partenerilor externi, precum Comisia Europeană. Când nu este clar ce se va întâmpla, asta înseamnă creșterea dobânzilor, creșterea schimbului valutar. Cei care lucrează la demolarea guvernului, dacă s-ar gândi la interesele oamenilor, nu la un grup de interese din conducerea PSD, ar trebui să vină și cu o soluție.

-Avem o alianță PSD-AUR dovedită că moțiunea a fost pregătită în comun. Să nu pui nimic în loc nu este serios și orice om care votează o astfel de moțiune trebuie să spună ce vine în loc. Ori asta nu se întâmplă acum.

-(mai există o cale de negociere cu semnatarii moțiunii?) Așa cum se întâmplă la fiecare moțiune, există discuții între parlamentari, este un fenomen normal. Am discutat și voi discuta și în urmmătoarele zile cu orice parlamentar responsabil care vrea să vadă care sunt soluțiile gândite pentru viitor.

-(speculații legate depunerea moțiunii după ce v-ați asumat interimatul la Energie?) Dacă ai emis autorizații de racordare date doar pe hârtii, fără garanții în spate și fără investiții care să se facă, care sunt de 10 ori mai mari decât necesarul, înseamnă că ai blocat accesul sau l-ai scumpit foarte mult. Stăteau la pândă să le vândă unor oameni serioși. Pe carburanți aveam zona de combustibil foarte mare. Am luat măsuri de limitare, nu mai permitem ca administrațiile financiare să elibereze documente pentru vânzarea en-gros de combustibil. Când ai sute de astfel de situații, posibilitatea evaziunii este mare. A fost limitată și evident că e mare deranj.

-Când ai condiții de monopol sau cvasimonopol e ușor să muți ineficiența în buzunarul cetățeanului.

-(nemulțumiri în PNL. PSD a făcut apel să vă retragă sprijinul „liberalii responsabili”) Două aspecte. Prima dată măsiurile care au deranjat pe toți cei care ua folosit pușulița publică pentru a maasca ineficiența sau risipa. Eu sunt un om corect. Întotdeauna când era o roblemă undeva, erau niște oameni care erau susținuți de către cineva din PSD. Măsurile de reducere a rispiei îi deranjează pe toți cei care au profitat. Apelul legat de anumite comportamente în PNL: de când sunt președintele partidului și după alegerile prezidențiale din 2024, cu un scor mic, o bună parte din colegii mei au înțeles că trebuie să ne asumăm răspunderea pentru situație în care a ajuns România, aproape să nu-și mai poată plăti datoriile. PNL a recunoscut că e și vina noastră, ceilalți nu au recunoscut. Am înțeles că dacă nu ne schimbăm cu vremurile, ne schimbă vremurile.

-Cred că există fără dubii, în afară de perspectiva a ceea ce s-ar putea întâmpla, o consecvență a partidului. S-au dat două voturi. Acum o lună jumătate, când am văzut că PSD fuge de responsabilități, am avertizat că ei nu au propus nicio soluție și că doar încerarea de a demola un guvern nu are niciun fel de legătură cu interesul țării. Am spus că atunci când se va genera o criză, PNL nu se va mai alia cu PSD. Am făcut-o și a doua oară.

-Acest vot antisistem de la ultimele alegeri este un efect al unor politici de care PNL s-a despărțit.

-(dacă președintele vă cere să rămâneți într-o coaliție pro-europeană și dacă se creează un nucleu în PNL dispus să ia în calcul oferta, ce veți face?) Dacă îți hotărăște altcineva conducerea partidului, atunci devii o anexă. Dacă cineva nu te respectă, este de natură de a nu te mai duce sub nicio formă într-o astfel de înțelegere. Cei care au generat criza trebuie să vină niște soluții. Chiar dacă Guvernul rămâne în fucție, nu va mai avea capacitatea să livreze maximul posibil în condițiile date. Dacă nu mai știi cine-i ministru, cine secretar de stat, randamentul aparatului de lucru scade. Dacă ai ști că există niște soluții, niște rezerve financiare ale statului nu ar fi o problemă, însă noi avem probleme foarte serioase, iar situația de instabilitate creează niște probleme serioase în lunile următoare.

-(ce alternative vedeți?) Responsabilitatea pentru criză este în curtea PSD care încearcă să se salveze prin ceea ce face. Noi suntem oameni resposanbili. În situația în care s-ar putea ajunge la o consultare post-moțiune vom lua mandat de la conducere și îi vom spune președintelui punctul nostru de vedere care nu poate fi altul decât cel consecvent pe deciziile luate deja. Dacă cineva din conducerea PSD și-ar fi asumat răspunderea, atunci PNL trebuie să caute o alternativă în așa încât să construim un pol de mondernizare care în situații limită poate fi construit și din opoziție.

-Dacă ai un premier marionetă și alții să șurubărească prin spate, așa ceva nu poate fi acceptat.

-Țara asta are nevoie de guernnări de bună calitate. Noi am rămas în urma altor țări nu doar din cauza condițiilor istorice, geografice sau culturale, ci pentru că de multe ori calitatea guvernării a lăsat de dorit.

-Tot ce s-a făcut până acum, s-a făcut cu frâna de mână trasă. E bine să ai și o forță parlamentară pe care să te poți baza, iar asta trebuie construit. Azi avem o situație complicată în Parlament. Mulți parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înțeleagă care sunt lucrurile de făcut.

-(o soluție de tip UNPR?) Este posibil să se întâmple și asta. Nu este foarte comod să administrezi coaliția, dacă nu eram suficient de elastic, era foarte greu să aduci toate partidele să susțină o acțiune. Nu poți retinde că susții o poziție europeană doar declarativ. Trebuie să renunți la niște apucături pe care le-am avut ani de zile. Nu poți susține politici sociale de tip nordic și să susții politici fiscale de tip saxon…

-(programul SAFE, PNRR, ce se va întâmpla cu aceste programe?) Opt luni de zile decideam ceva îmrepună, după care în spațiul public apăreau informații total diferite sau parțial adevărate și în toate postările vedeam atacuri care desființau această măsură. Toleram această lașitate ca să meargă România bine. Asta a funcținat o perioadă de timp. Am trecut la etapa în care a trebuie să luăm măsuri de reducere a cheltuielilor publice din două rațiuni. Veniturile la buget au crescut cu 12%, iar cheltuielile au scăzut cu 3%. Din echitate ar fi corect ca și statul să facă aceleași sacrificii ca și cetățenii (…) Indiferent cine va veni, va avea condiționări de care nu poate fugi: trebuie să ne reducem cheltuielile și să facem reforme care nu sună bine, dar pe care le-am asumat prin PNRR. Fiecare reformă înseamnă sute de milioane de euro pe care le putem câștiga sau pierde. Când am început să reducem cheltilei și să facem reguli, și să aprindem lumina, nu a mai funcționat această retorică. Adică votăm anumite lucruri, dar altele să continue. Cu un asemenea comportament, îți pierzi credibilitatea. Cân faci favoruri merge cu preferințe, dar când restrângi, trebuie să fii cât se poate de corect. Orice stopare de rispisă nefăcută corect, atunci nu mai ai nicio autoritate.

-(lipsă de fermitate din PSD din prima clipăr?) Întâi trebuie să vezi unde sunt cămările guvernării, iar când lucrezi este imposibil să le faci pe toate corect. Unele lucruri s-au lungit, gândiți-vă ce greu a trecut de CCR măsurile de reducere a pensiilor magistraților… Dacă aș fi văzut că dacă mâine aș renunța la acest moment, că lucrurile s-ar fi schima deodată, nu aș avea nicio problemă să o fac. Dar lucrurile nu s-ar schimba.

-A ne întoarce la vechile practici ar trebui să ne batem joc de efortuirle făcute de români. Că nu a fost o perioadă ușoară, dar ceea ce face conducerea PSD nu face decât să-i afecteze pe acești oameni prin costuril colaterale: creșteri de dobânzi, creșteri de curs. În loc să ne ducem pe o pantă ascendentă, riscăm să ne întoarcem în timp, iar oamenii vor fi cei mai mari perdanți.

-(lipsa unor reforme structurale?) Reforma în administrație trebuie dusă la capăt. Unele ministere și-au depășit termenele, nu au făcut reducerile. Trebuie să fie oameni care își asumă deciziile chiar dacă nu sună bine. Critica legată de introducerea contribuției la sănătate. Plăteau 6,5 milioane și beneficiau 16,5 milioane, Impozitele pe proprietăți nu au fost majorate de ani de zile.

Moțiunea de cenzură inițiată de PSD împreună cu AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost citită miercuri în plenul reunit al Parlamentului. Dezbatarea și votul pe moțiune vor avea loc marți, 5 mai.

PSD cere liberalilor să-l „debarce” pe Bolojan

În paralel cu prezentarea moțiunii, PSD a transmis un comunicat de presă prin care le-a cerut liberalilor care vor refacerea coaliției cu social-democrații după înlăturarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului să sprijine moțiunea de cenzură.

„Am văzut în ultimele zile câteva voci importante din PNL, atât la nivel central, cât și din teritoriu, care vorbesc despre necesitatea unui dialog politic post-Bolojan între partidele care compun alianța de guvernare. Îi încurajăm pe toți liberalii care gândesc la fel, dar nu au avut, deocamdată, curajul să se exprime, să o facă în aceste zile”, se spune în comunicatul PSD.

De cealaltă parte, liberalii au transmis că, în eventualitatea în care social-democrații merg până la capăt prin votarea moțiunii, PNL nu va mai intra într-o altă coaliție în care să fie și PSD parte.

„PNL transmite ferm că, dacă PSD a ales să meargă alături de AUR, nu va mai exista nicio coaliție cu ei, pentru că o alianță fără principii și fără respectarea înțelegerilor nu mai are nicio legitimitate”, au afirmat liberalii.

Ce acuză PSD-AUR în moțiunea împotriva Guvernului Bolojan

Moţiunea, semnată de 254 de parlamentari, a fost depusă marți. Pentru căderea Guvernului este nevoie de o majoritate de 233 de voturi în Parlament, din totalul de 463 de parlamentari.

Tot marți, birourile permanente reunite ale Senatului şi Camerei Deputaţilor au decis calendarul dezbaterii şi votării moţiunii de cenzură.

Astfel, miercuri, de la ora 12:30, moţiunea de cenzură va fi citită în plenul comun.

Marţea viitoare, pe 5 mai, de la ora 11:00, moţiunea va fi dezbătută şi votată. Votul va fi secret, cu bile.

Grupurile parlamentare ale PSD, AUR şi PACE – Întâi România solicită în moţiunea de cenzură demiterea Guvernului şi îl acuză pe prim-ministrul Ilie Bolojan că a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia.

„România nu este o marfă, iar companiile statului nu sunt active de lichidat pentru a acoperi eşecuri politice. Prim-ministrul Ilie Bolojan a ajuns într-un punct în care confundă deliberat reforma cu vânzarea şi strategia cu improvizaţia. Sub pretextul unor obligaţii din PNRR şi al unor «analize exploratorii» redactate pe repede înainte, Executivul pregăteşte cea mai amplă înstrăinare de active strategice din ultimele două decenii, fără consultare în coaliţie, fără dezbatere publică şi fără o minimă asumare politică”, se arată în textul moţiunii de cenzură, citat de Agerpres.

„În acelaşi timp, discursul public al Guvernului Bolojan ridică întrebări serioase. Se vorbeşte despre faptul că românii ar fi pregătiţi să investească masiv în aceste listări. O minciună sfruntată! De fapt, se pregăteşte o operaţiune care nu are nimic în comun cu interesul public, o acţiune opacă, în avantajul unor cercuri restrânse, orchestrată tocmai de către cei care trâmbiţează transparenţa: pachete din companii strategice ale statului sunt scoase din circuitul transparent al pieţei şi direcţionate, ocolind Bursa de Valori, prin mecanismul de plasare accelerată, către investitori selectaţi, în condiţii stabilite discreţionar, la preţuri mai mici decât cele reale”, se mai arată în moțiunea de cenzură depusă de AUR-PSD.

Semnatarii moţiunii mai susțin că, în timp ce românii resimt zilnic scăderea nivelului de trai, cea mai dramatică din ultimii 25 de ani, Ilie Bolojan continuă să ignore realitatea şi să prezinte drept succes o politică ce produce, de fapt, sărăcie şi tensiune socială.