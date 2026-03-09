„Deja sunt o realitate în Europa”. Ce a spus von der Leyen despre efectele războiului din Orientul Mijlociu

Consecințele războiului din Orientul Mijlociu sunt „deja o realitate” în Europa, cu creșterea prețurilor la energie și „bazele” NATO vizate în Cipru, a avertizat luni președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, potrivit AFP.

„Cetățenii noștri sunt prinși la mijloc. Partenerii noștri sunt atacați”, a subliniat ea în fața ambasadorilor UE, înaintea convorbirii telefonice programate la mijlocul zilei cu lideri din Orientul Mijlociu.

Luni s-a consemnat un șoc pe piața petrolului, cu un preț al barilului care a atins pentru scurt timp 120 de dolari, din cauza prelungirii conflictului și a blocării persistente a strâmtorii Ormuz, iar prețul gazului european a crescut cu 30%.

Cu toate acestea, a subliniat von der Leyen, poporul iranian „merită libertatea”, chiar „dacă știm că (drumul) va fi greu, plin de pericole și instabilitate în timpul războiului și după acesta”.

UE trebuie să-și protejeze interesele

Iar impactul pe termen lung ridică deja „întrebări existențiale”. „Ideea că putem pur și simplu să ne retragem și să ne izolăm de această lume haotică este pur și simplu o greșeală”, a avertizat ea, îndemnând UE să „treacă la ofensivă” și să „își protejeze interesele”.

Acest lucru este valabil pentru Ucraina, în condițiile în care o prioritate pentru UE este să o ajute să se finanțeze în acest an și în anul viitor printr-un împrumut de 90 de miliarde de euro, a cărui plată este în prezent blocată de un veto al Ungariei.

Dar „vă pot asigura că ne vom respecta angajamentele, deoarece ceea ce este în joc este credibilitatea noastră și, mai important, securitatea noastră”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Ea a subliniat, de asemenea, necesitatea de a integra cât mai repede posibil Ucraina și alte țări candidate la Uniunea Europeană, fără a aștepta neapărat ca acestea să devină state membre cu drepturi depline.

„Este extrem de important să fim pregătiți, asigurându-ne că țările din Balcanii de Vest, Moldova și Ucraina se apropie de Uniunea noastră încă de pe acum”, a subliniat ea.