Deloitte România a asistat Veolia România în preluarea pachetului majoritar al General Me.el Electric, companie românească specializată în sisteme electrice 

Deloitte România a asistat Veolia România în preluarea pachetului majoritar de acțiuni al General Me.el Electric (GME), una dintre cele mai dinamice companii românești specializate în proiectarea, execuţia şi mentenanţa sistemelor electrice şi în producţia de energie solară şi stocare în baterii.

Prin această achiziție, Veolia România își consolidează portofoliul de servicii energetice și devine un furnizor integrat de servicii de utilități publice, în completarea soluțiilor existente de apă, canalizare, gaz, energie termică.

În urma tranzacţiei, conducerea GME va păstra o participaţie în companie şi va rămâne activă pentru a asigura continuitatea proiectelor în derulare, beneficiind de resursele și know-how-ul Veolia la nivel internațional.

Echipa multidisciplinară din cadrul Deloitte România a asigurat, în această tranzacție, etapele de due diligence financiar și fiscal și a oferit asistență pe parcursul negocierii și semnării contractului de vânzare-cumpărare. Consultanții financiari implicați în acest proiect sunt Radu Dumitrescu, Partener Coordonator, Vlad Bălan, Director, Sorin Rugină, Manager, Cătălina Nechita, Senior Associate, Daniel Mircia și Vlad Mureșan, Associates. Din practica de Servicii Fiscale, echipa de proiect a fost alcătuită din Dan Bădin, Partener, Laura Bobar, Director, Alexandra Pană-Băcescu, Manager, Ana Bica, Senior Consultant, și Cosmin Visca, Consultant.

„Implicarea în această tranzacție, care a reunit expertiza internațională a unei companii globale cu tenacitatea antreprenorială locală, ne-a oferit o nouă ocazie să fim parte din procesul de consolidare a serviciilor într-un domeniu esențial al economiei, precum cel al energiei. Proiectul este cu atât mai important, având în vedere că va contribui la dezvoltarea sustenabilă a sectorului energetic din România, în actualul context în care tranziția energetică este o prioritate națională și europeană”, a declarat Radu Dumitrescu, Partener Coordonator Advisory, Deloitte România.

Veolia România are 3.600 de angajaţi şi desfăşoară activităţi în domeniul managementului apei şi energiei, deservind peste 2,1 milioane de consumatori. La nivel internațional, Grupul Veolia are operaţiuni pe cinci continente şi aproximativ 215.000 de angajaţi, activitatea sa fiind organizată în trei divizii principale – apă, deşeuri şi energie.

General Me.el Electric este prezentă pe piaţa locală de peste 30 de ani și are în portofoliu proiecte cu o capacitate instalată de peste 200 MW, inclusiv un parc fotovoltaic de 62 MW aflat în execuţie, precum şi sisteme de stocare în baterii cu o capacitate totală de peste 15 MWh.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță fiscală și juridică, consultanță, consultanță financiară și managementul riscului către aproximativ 90% din companiile prezente în topul Fortune Global 500® și către mii de companii din sectorul privat. Experții firmei contribuie la atingerea unor rezultate măsurabile și de durată, care ajută la consolidarea încrederii în piețele de capital, care permit companiilor să se transforme, să prospere și să deschidă calea către o economie mai puternică, către o societate mai echitabilă și o lume sustenabilă. Cu o istorie de peste 175 de ani, Deloitte acoperă peste 150 de țări și teritorii. Obiectivul său este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor aproximativ 460.000 de profesioniști la nivel mondial.

Deloitte România este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații | Deloitte Legal, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță și managementul riscului, consultanță financiară, soluții de servicii și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a 3.200 de profesioniști.

