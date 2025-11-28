Demisia ministrului român al Apărării, în presa din Rusia. Ce au omis să spună agenția de presă de stat și ziarele rusești

Ionuț Moșteanu alături de generalul Christopher Donahue, comandantul Forţelor Terestre ale SUA în Europa şi Africa, la o conferință de presă susținută la Baza 57 Mihail Kogălniceanu din județul Constanța pe 25 noiembrie 2025, FOTO: Inquam Photos / George Călin

Demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării a fost anunțată rapid de unele dintre cele mai mari ziare din Rusia, printre care cotidienele financiare Kommersant și Vedomosti, dar și de TASS, cea mai mare agenție de presă a statului rus.

TASS a tratat știrea în regim de „breaking news” și a completat-o ulterior, notând că Moșteanu a demisionat „pe fondul unui scandal legat de educația sa”.

„Astăzi mi-am depus demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale. (…) Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, citează TASS mesajul publicat de Ionuț Moșteanu pe rețelele de socializare.

Pasajul din mesajul lui Moșteanu ignorat de presa din Rusia

Agenția rusă de presă a omis din mesajul acestuia exact referințele la Rusia și la securitatea europeană aflată sub asaltul Moscovei.

„România și Europa sunt sub asaltul Rusiei. Securitatea noastră națională trebuie apărată cu orice preț. Nu vreau ca discuțiile despre formarea mea și greșelile pe care le-am făcut acum mulți ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum țara”, scrisese fostul ministru al Apărării în mesajul său.

Ce a scris TASS despre demisia ministrului român al Apărării:

„Un scandal legat de diploma universitară a lui Moșteanu a izbucnit săptămâna aceasta. CV-ul său indica faptul că a absolvit Universitatea Athenaeum din București. Administrația universității, într-o declarație pentru ziarul Libertatea, a susținut că acesta nu a fost niciodată înscris ca student acolo. Ulterior, s-a dezvăluit că a studiat la Universitatea Bioterra din capitală.

Oficialul a susținut că a descărcat un formular de CV de pe internet, cu Universitatea Athenaeum selectată implicit, și a uitat să-l modifice. Conform documentelor, s-a înscris la universitate în 1995, iar diploma sa datează din 2018, examenele finale fiind susținute în 2016. Cu toate acestea, până în 2015, ocupase deja postul de consilier al ministrului Transporturilor și membru al consiliului de administrație al companiei aeriene de stat Tarom. Aceste funcții necesitau o diplomă universitară, pe care Moșteanu nu o avea”.

Nici Kommersant, cel mai mare cotidian financiar din Rusia, și nici Vedomosti, un alt ziar financiar important, nu au menționat în articolele lor despre demisia lui Moșteanu pasajul în care acesta se referă la Rusia. În schimb, au citat alte afirmații ale sale și au scris destul de mult despre controversa care a dus la demisia sa vineri.

Demisia lui Ionuț Moșteanu vine la cinci luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. El și-a anunțat colegii de partid într-o ședință de la ora 12:00 că urmează să demisioneze, iar apoi a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook.