Demisie neașteptată la vârful Washington Post: Jeff Bezos schimbă conducerea la doar câteva zile după ce o treime din redacție a fost eliminată

Un protestatar ține o fotografie decupată cu chipul lui Jeff Bezos în fața sediului Washington Post, după o concediere în masă, joi, 5 februarie 2026, în Washington. Credit line: Allison Robbert / AP / Profimedia

Directorul general al Washington Post, Will Lewis, a demisionat neașteptat după ce ziarul lui Jeff Bezos a concediat 300 de jurnaliști. Redacția a primit vestea cu entuziasm, pe fondul nemulțumirilor legate de eșecul acestuia în redresarea publicației, potrivit CNN.

„După doi ani de transformări la The Washington Post, acum este momentul potrivit pentru mine să mă retrag”, a scris Lewis sâmbătă într-o scurtă notă adresată personalului. „Vreau să-i mulțumesc lui Jeff Bezos pentru sprijinul și leadershipul său pe durata mandatului meu de CEO și editor. Instituția nu putea avea un proprietar mai bun.”

Will Lewis a explicat că a luat decizii dificile în timpul mandatului pentru a asigura viitorul durabil al publicației și capacitatea acesteia de a oferi zilnic știri imparțiale milioanelor de cititori.

Publicația a anunțat că Jeff D’Onofrio, fostul director executiv al Tumblr, va prelua funcțiile de editor și CEO interimar cu efect imediat. D’Onofrio, care s-a alăturat echipei în luna iunie, le-a transmis angajaților că este onorat să coordoneze instituția către un viitor de succes, având ca punct de referință valoarea jurnalismului de la renumitul cotidian american.

„The Post are o misiune jurnalistică esențială și o oportunitate extraordinară”, a declarat Jeff Bezos, în prima sa intervenție publică după valul de concedieri. Proprietarul ziarului a subliniat că cititorii oferă zilnic o foaie de parcurs către succes, iar analiza datelor indică direcțiile valoroase pe care publicația trebuie să se concentreze.

D’Onofrio, împreună cu redactorul executiv Matt Murray și redactorul de opinie Adam O’Neal, „sunt pregătiți să conducă The Post către un nou capitol interesant și prosper”, a mai spus Bezos.

Anunțul neobișnuit de sâmbătă seara nu a prevăzut o perioadă de tranziție sub supravegherea lui Lewis, fapt care confirmă o ruptură imediată de publicație, scrie CNN. El pierduse deja încrederea echipei, iar angajații au descris atmosfera din timpul concedierilor drept insuportabilă.

Indignarea a atins cote maxime joi, când Lewis a apărut pe covorul roșu la un eveniment fastuos înaintea Super Bowl-ului din San Francisco, în timp ce redacția nu primise nicio explicație oficială din partea lui după restructurările de miercuri.

Dincolo de criza financiară, analiștii sugerează că Jeff Bezos nu mai încearcă doar să salveze ziarul prin aceste restructurări, ci mai degrabă să supraviețuiască politic în contextul revenirii lui Donald Trump la Casa Albă.