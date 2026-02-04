Concedieri în masă la Washington Post: „Bezos nu încearcă să salveze. El încearcă să supraviețuiască lui Donald Trump”

Angajații reputatei publicații americane au primit miercuri dimineață un mail prin care sunt îndemnați „să stea acasă” și să participe la ora locală 8.30 (n.r. 15.30 în România) la o ședință prin Zoom în care vor fi anunțați de „acțiuni semnificative în întreaga companie”. Potrivit CNN, aceste „acțiuni” reprezintă concedieri în masă în rândul jurnaliștilor.

Aceste acțiuni includ închiderea aproape în totalitate a departamentului Sport, închiderea departamentului Cărți și anularea podcastului zilnic Post Reports, au declarat surse din cadrul ziarului pentru CNN.

Una dintre cele mai severe reduceri de personal vine sub forma unei „restructurări” a redacției Metro a ziarului Washington Post, care acoperă capitala Washington D.C. și statele Maryland și Virginia.

Și departamentul de știri internaționale va fi afectat de către restructurare, dar unele birouri din afara SUA vor rămâne deschise.

„Bezos nu încearcă să salveze The Washington Post”

Anunțul privind concedierile în masă erau așteptate de mai multe săptămâni, mai ales după ce conducerea a anunțat personalul într-o notă internă că nu mai intenționează să trimită reporteri la Jocurile Olimpice de iarnă din această lună, o decizie care a fost în cele din urmă revocată.

Publicația britanică The Guardian a relatat marți că Jeff Bezos, proprietarul miliardar al Washington Post și fondatorul Amazon, nu a răspuns celor trei scrisori trimise de angajații cotidianului american, care îi solicitau limitarea viitoarelor concedieri. Jurnaliștii publicației de prestigiu descriu atmosfera actuală din redacție drept „sumbră”.

Actuali și foști jurnaliști de la Washington Post au atribuit schimbările care parte a eforturilor lui Bezos de a-l mulțumi pe președintele Donald Trump, având în vedere relațiile complexe ale lui Bezos și Amazon cu administrația Trump.

„Bezos nu încearcă să salveze The Washington Post. El încearcă să supraviețuiască lui Donald Trump”, a declarat fostul verificator de fapte al Post, Glenn Kessler, într-o rubrică publicată la începutul acestei săptămâni.

Jeff Bezos. Sursa foto: Profimedia

Explicațiile oferite pentru concedieri

Editorul publicației, Will Lewis, a vorbit în privat, potrivit CNN, despre găsirea unei căi către profit prin concentrarea investițiilor ziarului pe politică și câteva alte domenii cheie, în timp ce se reduc cheltuielile în domenii precum sportul și afacerile externe.

Într-o scrisoare obținută de CNN, semnată de șeful biroului Matt Viser și alți șapte reporteri de la Casa Albă, personalul s-a plâns că nu va putea menține tradiția de excelență în jurnalism dacă Washington Post concediază un număr semnificativ de angajați din alte departamente de știri.

„Dacă planul, în măsura în care există unul, este de a ne reorienta către politică, am dori să subliniem cât de mult ne bazăm pe colaborarea cu departamentele de știri externe, sportive, locale – practic, cu întreaga redacție. Și dacă alte secțiuni sunt diminuate, suntem cu toții”, au declarat Viser și ceilalți semnatari.

Acum un an, Bezos a prezentat o nouă viziune pentru secțiunea de opinie a ziarului, foarte apreciată în breaslă, promovând idealurile libertariene, inclusiv piețele libere și libertățile personale. Această decizie l-a determinat pe editorul David Shipley să părăsească compania.

Schimbarea lui Bezos a venit la câteva luni după ce a anulat publicarea unei susțineri din partea ziarului pentru candidatura Kamalei Harris în alegerile câștigate ulterior de Donald Trump. Această decizie a dus la anulări în masă din partea abonaților, afectând rezultatele financiare ale ziarului.