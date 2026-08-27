Demiterea lui Lucian Pahonțu, cerută și din UDMR. Cum au răspuns la aceeași întrebare reprezentanți ai PSD, AUR și PNL

„Cred că ar trebui demis”, a declarat marți pentru HotNews purtătorul de cuvânt al UDMR, Csoma Botond, întrebat de dezvăluirile Recorder și Snoop despre Lucian Pahonțu.

HotNews l-a întrebat și pe purtătorul de cuvânt al PNL despre Pahonțu. Ionel Bogdan a răspuns doar că a luat act de informațiile apărute în spațiul public, fără să comenteze despre situație.

Purtătorii de cuvânt ai PSD și AUR nu au răspuns solicitărilor HotNews până la ora publicării acestui articol.

Dintre președinții partidelor parlamentare, liderul USR Dominic Fritz este singurul care a avut joi o reacție publică pe marginea dezvăluirilor site-urilor de investigații Recorder și Snoop.

Csoma Botond: „Ar trebui demis”

Purtătorul de cuvânt al UDMR Csoma Botond a declarat, joi, într-o discuție cu HotNews, că președintele Nicușor Dan ar trebui să îl demită pe șeful SPP, ca urmare a noilor dezvăluiri despre prezența sa la reprimarea protestelor din 21 decembrie 1989 și în intervenția din Piața Universității din iunie 1990.

Cu o zi înainte, HotNews l-a contactat pe președintele UDMR, Kelemen Hunor, pentru o declarație despre dezvăluirile Recorder. Până la acest moment, el nu a răspuns solicitării.

Întrebat cum se explică lipsa de reacție a liderilor partidelor parlamentare la dezvăluirile despre Lucian Pahonțu, răspunsul lui Csoma Botond a fost: „nu comentez”.

„Ar fi fost bine să avem şi noi o lege a lustrației ca cehii şi est-germanii, dar ea trebuia adoptată în anii 90, acum e tardivă. Nu cred că se impun acum modificări (n.r. legislative)”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al UDMR.

PNL: „Am luat act. Sunt informații care trebuie verificate”

HotNews l-a contactat miercuri și pe Ilie Bolojan. Președintele PNL nu a răspuns. A făcut-o însă joi purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan.

„Am luat act de informațiile apărute în spațiul public în urma unei anchete jurnalistice. Sunt informații care trebuie verificate de instituțiile competente și tratate cu toată seriozitatea”,a declarat Ionel Bogdan.

El a indicat spre Nicușor Dan când a fost întrebat dacă Lucian Pahonțu trebui demis.

„Președintele României este cel care are toate informațiile și responsabilitatea privind conducerea SPP și, în consecință, este în poziția de a evalua situația și de a decide dacă sunt necesare măsuri”, a declarat purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Bogdan.

Tăcere totală în AUR și PSD

Președinții și purtătorii de cuvânt ai celor mai mari partide din Parlament, PSD și AUR, nu au răspuns solicitărilor HotNews.

Singurul din AUR care a avut o poziție a fost europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea printr-un mesaj pe contul personal de Facebook.

„Nu uitați, SPP este instituția – gardă pretoriană a tuturor demnitarilor, inclusiv a președinților și premierilor, instituție care a primit constant în ultimii 20 de ani bugete majorate de la an la an.

Nu uitați, Pahonțu este, alături de Isărescu, demnitar – pensionar, care culege și salariu, și pensie, iar asta chiar în condițiile în care Bolojan a tăiat acest cumul restului funcționarilor publici și profesorilor rechemați din pensie…”, a scris Piperea joi pe Facebook.

Poziții publice au exprimat două partide neparlamentare: REPER și SENS. Ambele au cerut demiterea lui Lucian Pahonțu.