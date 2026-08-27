Al doilea partid care reacționează după dezvăluirile despre șeful SPP Lucian Pahonțu. Solicitare „de îndată” către Nicușor Dan

Nicușor Dan trebuie să-l demită „de îndată” pe Lucian Pahonțu din fruntea Serviciului de Protecție și Pază, spune partidul SENS într-o postare pe Facebook. Formațiunea cere, de asemenea, retragerea tuturor decorațiilor primite de Pahonțu și scuze publice de la Nicușor Dan pentru că l-a menținut în funcție.

Este al doilea partid, după REPER, care reacționează după investigația publicată de Recorder potrivit căreia actualul șef al serviciului de pază și protecție a făcut parte din trupele de Securitate implicate în reprimarea protestelor din 21 decembrie 1989 și în intervenția din Piața Universității din iunie 1990.

SENS și REPER nu au reprezentare în Parlament întrucât au înregistrat sub pragul electoral de 5% în alegerile din decembrie 2024.

„Rănile societale ale Revoluției nu se vor vindeca atât timp cât structurile statului sunt conduse de persoanele care spălau sângele victimelor de pe trotuare”, scrie SENS, în postarea de pe Facebook.

Critici pentru Nicușor Dan

Formațiunea de centru-stânga critică decizia luată de Nicușor Dan, după preluarea mandatului de președinte, de a-l menține în funcția pe care o deține de peste 20 de ani și ce măsuri imediate trebuie să ia.

„Președintele Nicușor Dan trebuie să îl demită de îndată pe Lucian Pahonțu și să îl trimită definitiv la pensie. Pahonțu ar fi trebuit să plece cel târziu în momentul în care Nicușor Dan și-a preluat mandatul de președinte. Nu s-a întâmplat. Faptul că a fost păstrat în funcție arată că noua Administrație Prezidențială, în ciuda celor declarate în campanie, nu a înțeles gravitatea situației și necesitatea reformării acestor instituții”, precizează SENS.

În iunie 2025, la prima conferință de presă în calitate de președinte, Nicușor Dan a fost întrebat de HotNews dacă e eficient pentru democrație ca șefii de servicii secrete să stea în funcție 20 de ani și dacă îl va păstra pe Pahonțu ca șef al SPP. Nicușor Dan a răspuns că „o să am o evaluare”. Lucian Pahonțu a rămas șef al SPP.

SENS solicită lui Nicușor Dan să ceară scuze

Demiterea lui Pahonțu și clarificări din partea președintelui au fost cerute miercuri și de REPER. În plus față de acest mesaj, SENS cere și retragerea decorațiilor.

„Astfel, cerem președintelui Nicușor Dan să îl demită pe șeful SPP, Lucian Pahonțu, să îi retragă toate distincțiile oferite de precedentele Administrații Prezidențiale, și să prezinte scuze în numele instituției pe care o conduce victimelor Revoluției și Mineriadelor, pentru angajarea unei persoane care a participat activ la reprimarea protestelor din decembrie 1989 și din iunie 1990”, solicită SENS.

Critici și pentru CNSAS

„Cazul Pahonțu scoate la iveală și eșecul grav al CNSAS. Nu este normal ca instituția care ar fi trebuit să verifice trecutul persoanelor aflate în funcții publice importante să nu identifice, timp de 21 de ani, documentele găsite acum de jurnaliști”, conchide SENS.

Site-ul de investigații Snoop a prezentat joi cum au subminat Lucian Pahonțu și SPP procesul legal, astfel ca timp de 18 de ani generalul să nu primească din partea CNSAS nicio decizie, albă sau neagră, privind calitatea de lucrător al Securității.

Verificarea din oficiu a lui Pahonțu de către CNSAS nu a început „cu prioritate”, în 2008, odată cu intrarea în vigoare a noii Legi a deconspirării. CNSAS poate demara verificarea din oficiu doar dacă Pahonțu depune o declarație pe proprie răspundere, impusă de lege, a argumentat Consiliul. Prin aceasta, șeful SPP ar trebui să-și asume, sub sancțiunea falsului în declarații, dacă a fost sau nu lucrător sau colaborator al Securității.

Declarațiile șefilor de servicii și ale adjuncților lor trebuie depuse la „șeful instituției din care fac parte”, conform legii. Adică generalul Lucian Pahonțu trebuia să depună declarația la directorul SPP Lucian Pahonțu, în 30 de zile de la numirea în funcție, spune legea.

Investigația Recorder

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București. Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității, conform Recorder.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu.

Atât fostul președinte Traian Băsescu, cât și fostul premier Ludovic Orban au declarat în interviuri separate pentru HotNews că, în opinia lor, Lucian Pahonțu trebuie schimbat de la conducerea SPP după materialul Recorder.

Lucian Pahonțu conduce SPP din decembrie 2005.





