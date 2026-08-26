Primul partid care „condamnă ferm” menținerea lui Pahonțu la șefia SPP, după dezvăluirile Recorder despre general. Ce solicită „de urgență”

Partidul Reper a transmis miercuri seară un mesaj în care condamnă menținerea generalului Lucian Pahonțu la șefia SPP, după investigația publicată de Recorder potrivit căreia actualul șef al serviciului de pază și protecție a făcut parte din trupele de Securitate implicate în reprimarea protestelor din 21 decembrie 1989 și în intervenția din Piața Universității din iunie 1990.

„Partidul REPER condamnă ferm menținerea generalului Lucian Pahonțu în funcția de director al SPP de peste 20 de ani. Este foarte grav ca, într-un stat democratic, un om cu un asemenea trecut să rămână de peste două decenii în fruntea unei instituții-cheie pentru securitatea României”, a transmis Reper într-o postare pe Facebook.

Reper spune că informațiile prezentate de Recorder trebuie lămurite și cere „de urgență” o evaluare a responsabilității lui Pahonțu.

„Cerem de urgență clarificarea acestor informații și o evaluare serioasă a responsabilității generalului Lucian Pahonțu pentru menținerea sa în continuare la conducerea SPP”, a transmis partidul extraparlamentar.

Formațiunea mai susține că România are nevoie de instituții „loiale democrației” și nu de persoane care au servit aparatul represiv al regimului comunist.

„Reper a cerut încă din aprilie să nu mai existe amânări inexplicabile în desemnarea conducerii serviciilor pentru că toată această tergiversare afectează credibilitatea instituțională și fragilizează democrația”, se mai arată în mesajul citat.

Partidul Reper, fondat de Dacian Cioloș în 2022, nu a trecut pragul electoral la alegerile europarlamentare și parlamentare din 2024.

Investigația Recorder

Potrivit unei investigații publicate miercuri de Recorder, Lucian Pahonțu a făcut parte din forțele de represiune trimise de Nicolae Ceaușescu să înăbușe protestele izbucnite în 21 decembrie 1989, în zona Hotelului Intercontinental din București. Actualul șef al SPP a fost implicat și în evenimentele din 13 iunie 1990, când sute de persoane au fost bătute și arestate de forțele de ordine în Piața Universității, conform Recorder.

În Dosarul Revoluției, Pahonțu a susținut că nu a avut niciun contact cu manifestanții care demonstrau împotriva regimului Ceaușescu.

Atât fostul președinte Traian Băsescu, cât și fostul premier Ludovic Orban au declarat în interviuri separate pentru HotNews că, în opinia lor, Lucian Pahonțu trebuie schimbat de la conducerea SPP după materialul Recorder.

Lucian Pahonțu conduce SPP din decembrie 2005.