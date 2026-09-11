Democrație la Brașov: Festivalul „Street Delivery” a rămas fără „street” cu 3 zile înainte de începere. Organizatorii spun că primarul s-a supărat pentru că au participat la un protest

Street Delivery Brașov urma să aibă loc între 11 și 13 septembrie, pe un tronson de pe un bulevardul Eroilor, în centrul orașului. Conceptul evenimentului, care de 5 ani se desfășoară în același loc, presupunea transformarea străzii într-un spațiu pentru pietoni și activități culturale. Cu trei zile înainte, organizatorii au fost informați că strada nu va mai fi închisă circulației, dar că pot desfășura evenimentul în parcare și pe trotuare, în timp ce mașinile continuă să circule pe stradă. Organizatorii spun că Primăria s-a supărat pe ei pentru că au susținut un protest față de tăierea bugetelor de cultură din oraș, la care au participat 1500 de oameni.

Soluția propusă festivalului de Primărie e cel puțin ciudată având în vedere că luna trecută, o mașină a intrat într-un grup de pietoni aflaţi pe trotuar, pe strada Mureşenilor din Braşov, doi dintre aceştia decedând.

Contactată de HotNews, Primăria Brașov a dat vina pe Poliția Locală care nu ar fi aprobat evenimentul. Poliția Locală a invocat „activitățile didactice” din școli și „lucrările edilitare”.

În ultimii cinci ani, același tronson de pe bulevardul Eroilor, din centrul Brașovului, este temporar eliberat de mașini și transformat într-un spațiu public pentru pietoni. Motivul: aici are lor festivalul Street Delivery. Ediția din acest an urma să se desfășoare tot în jurul aceleiași idei.

Organizatorii spun că au urmat procedurile necesare și că evenimentul a primit în luna iulie avizul Comisiei de Circulație, în prezența primarului. Ulterior, în ședința Consiliului Local din 28 august, a fost aprobat acordul de colaborare care prevedea pietonalizarea întregului tronson. Situația s-a schimbat însă pe 7 septembrie, când Poliția Locală i-a informat pe organizatori că traficul auto nu va mai fi restricționat, dar că evenimentul poate să aibă loc pe trotuar și pe locurile de parcare.

Contactată de HotNews, Oana Ion, purtătoare de cuvânt a Poliție Locale Brașov, a declarat că, deși evenimentul avea anterior avizul Comisiei de Circulație și al Poliției Rutiere, închiderea circulației pe acel tronson din bulevardul Eroilor nu a mai putut fi pusă în aplicare din două motive: intervalul orar în care se desfășoară activități didactice la unitatea de învățământ din zona respectivă și stadiul lucrărilor edilitare din zonă.

„Aceste lucrări impun restricții de circulație. Până la finalul lunii octombrie există mai multe restricții, inclusiv închiderea totală a circulației pe anumite tronsoane, în fiecare zi de sâmbătă”, a transmis purtătoare de cuvânt a Poliție Locale Brașov.

În ceea ce privește siguranța desfășurării unui astfel de eveniment cu mașini care circulă printre participanți, purtătoarea de cuvânt a Poliție Locale Brașov a declarat că instituția ar fi acordat sprijinul necesar pentru buna desfășurare. „În acel moment, am menționat acordarea sprijinului pentru realizarea evenimentului și pentru asigurarea condițiilor de siguranță pentru toate instituțiile și participanții implicați”.

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al Primăriei Brașov, Sorin Toarcea, spune că municipalitatea susține evenimentul, însă organizatorii nu ar fi obținut toate avizele necesare pentru închiderea străzii, indicând spre Poliția Locală, care este subordonată Consiliului Local.

„În ceea ce privește restricțiile de circulație, acestea nu țin de Primăria Brașov ca instituție. Organizatorii trebuie să parcurgă o serie de pași. Mai întâi trebuie să obțină avizul Comisiei de Circulație, iar în baza acestuia trebuie să obțină acordurile Poliției Rutiere și Poliției Locale. În cazul de față este vorba despre avizul privind restricționarea circulației. Din partea Poliției Locale nu au obținut aprobarea pentru închiderea totală a circulației. Din partea Poliției Rutiere au primit-o”, a declarat Sorin Toarcea.

Un eveniment care se desfășoară de 5 ani în același loc

Street Delivery Brașov. FOTO: Arhiva personală

Street Delivery nu este un eveniment care a apărut peste noapte, se desfășoară de cinci ani pe același tronson, iar organizarea ediției din acest an presupunea săptămâni de pregătire, producție și comunicare. Așa că organizatorii spun că este cel puțin ciudată această restricționare venită din partea Poliției Locale Brașov, cu doar trei zile înainte de începerea evenimentului.

Aura Petrașcu, coordonator comunicare pentru Street Delivery, spune că ruptura s-a produs săptămâna trecută.

Un protest la care s-au raliat și organizatorii Street Delivery

Pe 6 septembrie, în Brașov a avut loc un protest la care peste 1.200 de brașoveni și-au manifestat în stradă dezacordul cu privire la intenția Primăriei de a face o parcare sub Parcul Titulescu, lucrare care ar fi durat foarte mult și ar fi distrus o mare parte din parc. Protestul a fost susținut și de organizatorii Street Delivery.

„Ne imaginăm că toate pozițiile pe care le-am avut până acum, atât din perspectiva organizării festivalului Street Delivery, cât și din perspectiva conceptului de închidere temporară a unei străzi, au tensionat destul de mult relația cu autoritățile locale pe mai multe planuri.

Noi am semnalizat încă de la începutul anului situația finanțărilor și a bugetelor pentru cultura independentă din Brașov care au fost tăiate. Asta s-a întâmplat în aprilie. Am semnalizat apoi votarea PUZ-ului și PUG-ului și construirea mitropoliei în Centrul Civic. Am semnalizat și discuția despre parcarea de sub Parcul Titulescu. În discuțiile noastre cu publicul și cu autoritățile am ridicat toate aceste probleme”, spune Aura Petrașcu.

„S-a încercat să se găsească un motiv”

Tot ea spune că au încercat să nu se gândească că ar fi vorba despre o discriminare din partea Primăriei pentru pozițiile lor publice, asta până în momentul în care au fost chemați la Primărie să semneze un acord care nu coincidea cu avizele pe care le primiseră.

„Am vrut să credem că nu e rea intenție. Însă, în momentul în care am văzut actele pe care urma să le semnăm. Acordul nici măcar nu era adaptat la avizul venit cu o zi înainte de la Poliție. Deci, da, credem că, într-un fel, s-a tergiversat atât de mult discuția și s-a încercat să se găsească un motiv pentru care festivalul să nu se țină pe stradă, iar acesta a fost motivul cel mai la îndemână și cel mai ușor de invocat”, susține Aura Petrașcu.

„Probabil că protestul de duminică a pus capac”

Festivalul Street Delivery nu doar pietonalizează temporar o stradă. El arată și cu degetul către anumite lucruri care se întâmplă în oraș. Așa că organizatorii sunt destul de siguri că situația din acest an este generată de unul dintre subiectele pe care le-au bifat în ultimele șase luni și care a deranjat administrația.

„Toate comunitățile din jurul festivalului au fost afectate de problemele din cultură, de bugete și de toate aceste decizii, ne-am văzut nevoiți să vorbim și despre lucrurile care, într-adevăr, ne-au nemulțumit. În același timp, nimeni nu ne-a sunat să ne spună: „Hai să discutăm puțin, să vedem de ce sunteți atât de supărați”.

Probabil că protestul de duminică a pus capac. A fost de foarte mare impact. Nu ne-am ferit să spunem că am fost acolo, pentru că nu eram doar noi. Au fost aproximativ 1.500 de oameni care s-au adunat pentru acest demers. Iar faptul că protestul a avut loc chiar în parc este relevant și din perspectiva conceptului Street Delivery, care pune în discuție felul în care folosim și înțelegem spațiul public”, spune Aura Petrașcu.